Wolgast

Der Ausbau des sechsten und letzten Bauabschnitts am Wolgaster Fischmarkt geht in seine finale Phase. Derzeit werden von Mitarbeitern der Firma Strabag AG aus Greifswald auf dem Teilabschnitt von der Einmündung Wasserstraße in Richtung Dreilindengrund die Bordsteine gesetzt. Zuvor waren im Straßenbett Anschlussleitungen für Regenwasser, Schmutz- und Trinkwasserleitungen sowie Niederschlagswasserkanäle verlegt worden.

Der Bauabschnitt erstreckt sich bis zur Gaststätte des Anglervereins, wo ein Wendehammer eingerichtet wird. Zudem entstehen Pkw-Parkplätze auf Höhe der ASB-Kita „Brummkreisel“ sowie ein neuer Gehweg und neue Laternen entlang der Straße. Im gleichen Zuge wird der zum Tannenkampweg führende Schwarze Weg erneuert. Die alten Betonplatten weichen einer Asphaltbahn. Alle diese Arbeiten – die Gesamtkosten betragen etwa 920 000 Euro – sollen im Oktober abgeschlossen werden.

Wie die Stadtverwaltung informiert, soll am Montag die Erneuerung der Gehwege inklusive der Straßenborde an der Fritz-Reuter-Straße starten. Der zweite und dritte Bauabschnitt reicht von der Einmündung Ernst-Thälmann-Straße bis zum bereits im vorigen Jahr sanierten Gehwegabschnitt auf Höhe der Rechtskurve. Die Kosten betragen rund 85 000 Euro. Der Zweckverband erneuert hier im gleichen Zuge seine Trinkwasserstränge. Im Oktober sollen sämtliche Arbeiten erledigt sein.

Goethe-Straße ist fertiggestellt

Die Stadtverwaltung schreibt derzeit auch die Erneuerung der Fahrbahndecke des Tannenkampweges aus. In einem ersten Schritt soll voraussichtlich von Oktober bis November der Abschnitt von der Einmündung Schwarzer Weg bis auf Höhe des letzten linksseitigen Wohnblocks abgearbeitet werden. Die Schwarzdecke sei auf der gesamten Länge des Tannenkampweges beschädigt, heißt es in der Begründung: „Zunehmend treten Risse auf, die in Frostperioden weiter aufreißen und Folgeschäden verursachen.“

Die für ca. 70 000 Euro neu ausgebaute Von-Goethe-Straße ist unterdessen bereits seit Juli fertiggestellt. Der mit Kosten von 225 000 Euro zu Buche schlagende Ausbau der Seilergasse neigt sich gleichsam seinem Ende.

Von Tom Schröter