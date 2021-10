Wolgast

Der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Wolgast hat seit dieser Woche ein neues Mitglied. Die Wolgaster Firma ISBM, mit über 20 Mitarbeitern das größte Büro für Brand- und Arbeitsschutz in MV, trat dem Verein bei, der aktuell etwa 70 Mitglieder zählt. „Wir haben schon längere Zeit mit einer Mitgliedschaft geliebäugelt; jetzt haben wir den Schritt gemacht“, erklärte Geschäftsführer Hans-Joachim Möws.

Vizebürgermeisterin Ulrike Knoll und Wehrleiter Andreas Kycia freuten sich über den Entschluss. „Der erst Ende 2017 gegründete Förderverein konnte bereits eine Menge erreichen“, berichtete Knoll. „Die Mitglieder unterstützen die Wehr und insbesondere die Jugendfeuerwehr bei Veranstaltungen, helfen bei der Gewinnung neuer Mitglieder und werben Spenden ein.“ So gehe zum Beispiel die Anschaffung von Schulungstechnik samt Beamer und der Divera-Handyalarmierung per App auf Initiativen des Fördervereins zurück. „Zurzeit kümmert sich der Verein um die Bestellung von Pavillons zum Schutz unserer Jugendwehr bei Veranstaltungen, wie dem alljährlichen Kreisfeuerwehrmarsch“, so Kycia.

Der Beitritt der Firma ISBM erfolgte am Rande der Herbsttagung der Arbeitsgemeinschaft Vorbeugender Brandschutz MV, zu der sich gut 50 Teilnehmer am Mittwoch im Saal des Wolgaster Feuerwehrgerätehauses zusammenfanden. Auf dem Programm des Treffens standen auch eine Fachexkursion über die Peene-Werft und Versuche zur Ausbreitung von Bränden in Gebäuden.

Von Tom Schröter