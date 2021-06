Wolgast: Bürger sollen über Großvorhaben abstimmen

Wolgast

Die Stadt Wolgast hat eine Onlinebürgerbefragung gestartet, um zu ermitteln, welche Meinung die Einwohner zu den von privater Seite geplanten Bauvorhaben an der Hufelandstraße (Standort der früheren Oberschule VI) und am bislang unbebauten Areal Fischmarkt/Wilhelmstraße haben. „Stimmen Sie per E-Mail (abstimmung@wolgast.de) bis zum 13. Juni ab, welche/s Konzept/e (Buchstabe A bis E) Sie sich für die einzelnen Gebiete vorstellen können“, heißt es auf der Homepage der Stadt.

Eine genaue Beschreibung der fünf im Raum stehenden Bebauungskonzeptionen sucht der interessierte Wolgaster allerdings vergebens. Stattdessen sind lediglich einige Animationen zu sehen, anhand derer die Bürger eine Auswahl treffen sollen. Die Konzepte beinhalten Wohnen an der Hufelandstraße (A), Wohnen und Pflege an der Hufelandstraße (B), Pflege und Handel (Norma-Supermarkt) an der Hufelandstraße (C), Wohnen und Reha-Klinik am Fischmarkt/Wilhelmstraße (D) und Wohnen und Pflege am Fischmarkt/Wilhelmstraße (E).

Zwei der Vorhaben wurden von den jeweiligen Initiatoren öffentlich vorgestellt und auch in der OZ wurde ausführlich berichtet. Die übrigen Vorhabenträger haben konkrete Eckdaten ihrer Pläne bisher nicht öffentlich gemacht. „Mit der Umfrage soll ein Stimmungsbild ermittelt werden, wie die Bevölkerung zu den einzelnen Vorhaben steht“, erklärte auf Nachfrage Bürgermeister Stefan Weigler (CDU).

Von Tom Schröter