Wolgast

Der Sportclub Wolgast bietet seinen Mitgliedern seit Sonnabend die Nutzung neuer, hochmoderner Trainingsgeräte an. „Für sechs Jahre haben wir insgesamt acht Kraft- und fünf Beweglichkeitsgeräte geleast, die von der Firma Egym aus Deutschland entwickelt, hergestellt und programmiert sind“, berichtet Vereinsvorsitzender Mirko Reintrog (42). Eigentlich sollte das teure Equipment erst in dem neuen Vereinsgebäude zum Einsatz kommen, das ab diesem Jahr neben dem Peenestadion entstehen soll. „Aber wir haben die Anschaffung vorgezogen, weil wir längere Zeit nicht investiert hatten und einfach mit der Zeit gehen müssen“, so Reintrog.

Gründlicher Personalcheck am Fitness-Hub

Zu den smarten Kraftgeräten zählen zum Beispiel Ruderzug, Beinstrecker, Bauchtrainer, Brustpresse, Beinbeuger, Rückentrainer und Schulterpresse. „Das Herzstück des Trainingsparks bildet der sogenannte Fitness-Hub“, erklärt Trainer Mike Schmidt. Hier wird der Nutzer zunächst gründlich durchgecheckt, was Gewicht, Größe und körperliche Zusammensetzung wie etwa Körperfett- und Muskelmasseanteil und vieles mehr angeht. „Das Gerät ermittelt zum Beispiel auch die individuelle Flexibilität von Nacken-, Schulter- und Brustbereich, stellt Disbalancen fest oder erkennt mögliche Fehlbewegungen“, so Schmidt. Am Ende errechnet die Software sogar das aus Sicht des Stoffwechsels biologische Alter des Nutzers.

Der sogenannte Fitness-Hub (links im Bild) bildet das Herzstück des Egym-Trainingsparks. Er verfügt unter anderem über eine Körperanalysewaage und kann auch Fehlbewegungen erkennen. Trainer Mike Schmidt lässt Bürgermeister Stefan Weigler (rechts) vom Gerät durchchecken. Quelle: Tom Schröter

Am Sonnabend ließ sich auch Bürgermeister Stefan Weigler (CDU) vom Fitness-Hub testen, der dem 42-Jährigen Trainingsbedarf attestierte. Ein Handband mit Chip speichert die Daten, die später an den Trainingsgeräten eingelesen werden. „Die Geräte werden in der Weise gesteuert, dass sie sich eigenständig auf die jeweilige Körpergröße einstellen, was nun nicht mehr manuell erfolgen muss“, verdeutlicht Mike Schmidt. Dem Trainer bleibe so mehr Zeit, sich um die Mitglieder zu kümmern, Programme festzulegen und sie dabei zu unterstützen, ihre Trainingsfortschritte zu erkennen und die gewünschten -ziele zu erreichen.

Motivation des Krafteinsatzes und der Ausdauer

„Der Betrieb der Gerätestrecke ist außerdem so aufeinander abgestimmt, dass keine Staus entstehen“, erläutert Schmidt (33) weiter. Neue Nutzer reihten sich gemäß dem Reißverschlussprinzip in den Trainingszyklus ein. Genauso sei es bei den fünf Bewegungsgeräten, die allesamt dem Längenmuskeltraining unterschiedlicher Körperpartien dienen. Hier wie dort helfen optische Reize dabei, die Übungen korrekt auszuführen, was zum Beispiel Krafteinsatz und Dauer angeht. Dies schult auch die Konzentration von Nutzern, deren Gedächtnis nicht mehr so gut funktioniert.

Hier ein Blick auf den mit acht neuen modernen Kraftgeräten ausgestatteten Bereich des Trainingsstudios. Quelle: Tom Schröter

Das Trainingszentrum des Sportclub Wolgast, der sich dem Fitness-, Gesundheits- und Kraftsport verschrieben hat, befindet sich in einer früheren Fertigungshalle Am Hasenwinkel im Gewerbegebiet Am Fuchsberg. Der erwähnte Neubau soll 2,2 Millionen Euro kosten. Während die Finanzierung laut Angaben des Vereins längst gesichert ist, fehlt noch immer die Baugenehmigung. „Wir sind voller Hoffnung, dass die Baugenehmigung in der nächsten oder übernächsten Woche vorliegt, damit wir endlich loslegen können“, sagt Mike Schmidt.

Zu den insgesamt acht neuen Kraftgeräten des Herstellers Egym gehört auch diese Schulterpresse. Trainer Mirko Reintrog demonstriert die korrekte Nutzung der Technik. Quelle: Tom Schröter

Neue Trainingsstätte kommt wie Hippodrom daher

Im Erdgeschoss des hippodromartigen Bauwerks werden sich ausgedehnte Trainingsflächen unter anderem mit den neuen computergestützten Geräten für Einsteiger und ältere Aktive befinden. Hinzu kommen zwei Kursräume, ein großzügiger Eingangsbereich und leistungsfähige Sanitäranlagen. „Auch eine Außensauna mit Ruheraum und ein Park sollen entstehen; die vorhandenen Bäume sollen daher unbedingt stehenbleiben“, blickt Mirko Reintrog voraus. Das Obergeschoss bildet eine einzige große Trainingshalle mit -geräten aller Art, Indoor-Cycles und einer ringsum an der Fassade verlaufenden Indoor-Laufbahn.

Eine Sportstätte mit Außenwirkung: So soll die neue Trainingsstätte des Sportclub Wolgast aussehen. Quelle: Technisches Büro Andreas Wulff

Über 1000 Personen pro Woche trainieren unter dem Dach des Sportclubs – davon etwa 600 Fitness- und 400 Reha-Sportler. Allein im Januar und Februar stießen etwa 70 neue Mitstreiter zum Verein. Das Interesse am Freizeit-Fitnesssport in der allmählich abklingenden Pandemiewelle ist also enorm.

Von Tom Schröter