Schützt Wolgast seine Bürger nicht ausreichend in der Corona-Krise? Befindet sich die Stadt in Stillstand? Auf diese und weitere Fragen geht Bürgermeister Stefan Weigler im OZ-Interview ein und erläutert, wie sich die Stadt in den kommenden Jahren zum Positiven verändern wird und warum er überzeugt ist, dass die Innenstadt nicht ewig leer bleibt.