Wolgast

Ein Corona-Sonderimpftag findet am kommenden Sonnabend, den 5. Februar, in der Orthopädischen Gemeinschaftspraxis im Wolgaster Ärztehaus statt. Geimpft wird in der Zeit zwischen 8 bis 13 Uhr. Wer Interesse an einer Covid-Schutzimpfung hat, vereinbart bitte über www.orthopaedie-wolgast.de auf der Internetseite der Orthopädischen Gemeinschaftspraxis einen Online-Termin zur Impfung.

Am Impftag werden für Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen – nach Verfügbarkeit – Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna verimpft. Die Ärzte und Ärztinnen impfen ausschließlich Patienten und Patientinnen ab einem Alter von zwölf Jahren gegen Covid-19. Wichtig ist, dass für eine Auffrischungsimpfung die zweite Impfung mindestens drei Monate zurückliegen muss.

Direkt nach der Corona-Impfung stellt die orthopädische Praxis in Wolgast das entsprechende Impfzertifikat im Sinne der Erst-, Zweit- oder Booster-Impfung aus, mit denen die Geimpften Informationen wie Zeitpunkt und Impfstoff bequem auf ihrem Smartphone als digitalen Impfnachweis speichern können.

Von Cornelia Meerkatz