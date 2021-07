Wolgast: Darum geht’s so schnell mit der Verlegung des Glasfaserkabels

Wolgast

Der Glasfaser-Ausbau der Telekom in Wolgast läuft auf Hochtouren. Ab Ende dieses Jahres können die schnellen Anschlüsse mit bis zu 250 Megabit pro Sekunde von den Kunden gebucht werden. Die Telekom verlegt seit April insgesamt rund sechs Kilometer Glasfaser und stellt 20 moderne Verteiler auf. Davon profitieren in der Stadt am Peenestrom rund 6000 Haushalte.

„Wir sind voll im Plan. Viele Glasfaserkabel liegen bereits und auch der größte Teil der Verteiler steht schon im Stadtgebiet“, sagt Arndt Griese, Regionalmanager der Deutschen Telekom. Die neuen Verteilerkästen seien deutlich kleiner als ihre Vorgänger, was der neuen Technik geschuldet sei. Bisher seien in den Verteilerkästen Kupferkabel verlegt gewesen, erklärt der Projektleiter Technik Florian Schill.

Glück: Viele Leerrohre in der Erde

Das neue Glasfaserkabel sei eine völlig andere Hausnummer. Insgesamt 128 Fasern befinden sich in einem kleinen Röhrchen. „Die werden jetzt nicht alle benötigt, aber sie liegen an, wenn das Netz in Jahren einmal aufgerüstet wird“, so Schill. Weil in der Stadt überall viele Leerrohre in guter Qualität verlegt worden seien, habe man beim jetzigen Ausbau lediglich auf einer Länge von 450 Metern Tiefbauarbeiten durchführen müssen. „Die Zusammenarbeit mit der Stadt Wolgast funktioniert reibungslos und ist von großen gegenseitigen Verständnis geprägt“, lobt er. Die für den Bereich Bau zuständige Fachbereichsleiterin Ulrike Knoll hört das gerne.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Und so kommt das schnelle Netz ins Haus: Zwischen der örtlichen Vermittlungsstelle und dem Verteiler am Straßenrand hat die Telekom Glasfaserkabel verlegt. Das erhöht das Tempo der Datenübertragung deutlich. Die grauen Kästen am Straßenrand werden zu Mini-Vermittlungsstellen umgebaut. Hier wandelt sich das Lichtsignal in ein elektrisches Signal. Von dort geht es über das bestehende Netz zum Anschluss des Kunden. Die Übertragungstechnik beseitigt elektromagnetische Störungen und ermöglicht dadurch höhere Bandbreiten.

Von Cornelia Meerkatz