Wolgast: Darum steht die Besuchszeit im Kreiskrankenhaus nach zwei Tagen schon wieder auf der Kippe

Wolgast

Die Öffnung des Kreiskrankenhauses Wolgast für Besucher steht nach zwei Tagen schon wieder auf der Kippe – schuld daran seien die Besucher selbst. Sie hielten sich in vielen Fällen nicht an die festgelegten Regeln. Das sagt der Geschäftsführer des Krankenhauses, Carsten Köhler.

Erst am Montag hatte die Klinik nach mehrwöchigem Besuchsverbot wegen der Corona-Pandemie wieder Patientenbesuche ermöglicht. Dazu wurden jedoch strenge Regeln festgelegt: 1. Es ist nur ein Besucher/eine Besucherin pro Patient am Tag gestattet. 2. Für alle Besucher gilt die 3G-Regelung. Besucher sollten den QR-Code der Nachweise möglichst auf dem Handy dabeihaben, dieser wird am Krankenhaus-Eingang eingescannt. Erforderlich ist bei getesteten Besuchern ein zertifizierter Test. Schnelltests von zu Hause werden nicht anerkannt. 3. Die Besuchszeit liegt zwischen 15 und 17 Uhr. 4. Besucher müssen für den Besuch im Krankenhaus eine FFP-2-Maske tragen, OP-Masken sind nicht gestattet.

FFP-2-Maskenpflicht führt zu Diskussionen

Doch die ersten beiden Tage hätten gezeigt, so Köhler, dass ein Großteil der Besucher völlig uneinsichtig ist. So seien teilweise ganze Familien angerückt und hätten das Personal an der Rezeption regelrecht bedrängt. Auch die festgelegte Uhrzeit sei nicht eingehalten worden – viele Besucher hätten sich bereits 14 Uhr vor dem Gebäude versammelt, so dass bis 15 Uhr ein Lärmpegel entstanden sei, der für Patienten und Besucher eine Zumutung darstellt und bereits zu Beschwerden geführt hat.

Für heftige Diskussionen sorgt die Festlegung, nur mit FFP-2-Maske ins Haus zu kommen. „Diese Festlegung ist nicht verhandelbar. Entweder FFP-2-Maske oder draußen bleiben. Das Krankenhaus ist auch nicht dafür zuständig, kostenlos FFP-2-Masken zu verteilen. Die kann sich jeder Besucher in der Apotheke an der Einfahrt zum Krankenhaus oder in einem der nahe gelegenen Supermärkte bzw. im Drogeriemarkt kaufen“, macht Köhler nach Rücksprache mit der Ärztlichen Direktorin Dr. Maria Zach unmissverständlich klar.

Regelungen der Krankenhausleitung bindend

„Wir haben die Grund- und Regelversorgung in der Region abzudecken und sind froh, dass es uns gelungen ist, trotz großer Personalengpässe immer die Notfallversorgung aufrechtzuerhalten. Das lassen wir jetzt durch uneinsichtige Besucher nicht aufs Spiel setzen. Gerade gehen die Corona-Infektionen zurück – das soll auch so bleiben“, sagt Carsten Köhler.

Sollten sich die Besucher weiterhin so uneinsichtig gegenüber dem Personal zeigen und sich nicht an die vereinbarten Regeln halten, werde noch vor Ostern die Besuchsmöglichkeit wieder rückgängig gemacht, so der Geschäftsführer. „Da lassen wir nicht mit uns diskutieren, die Regeln legt die Krankenhausleitung fest, denn wir tragen die Verantwortung für die Patienten und unsere Mitarbeiter“, betont Carsten Köhler.

Von Cornelia Meerkatz