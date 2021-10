Wolgast: Das sind die Goldjungs des Rudervereins

Wolgast

Der Wolgaster Rudersport ist zurück in der Erfolgsspur: Mit insgesamt fünf Gold- und zwei Silbermedaillen sowie einmal Bronze kehrten drei junge Wolgaster Ruderer Ende September von den Norddeutschen Jugend-Meisterschaften völlig geschafft, aber überglücklich zusammen mit dem Vereinsvorsitzenden Hartmut Rütz aus Hamburg zurück. Am Vereinshaus der Wolgaster Ruderer warteten schon Eltern, Geschwister, Freunde und weitere Vereinsmitglieder, um das erfolgreiche Trio unter lautstarkem Beifall in Empfang zu nehmen.

Fadi Rütz, zwölf Jahre alt, und Till Patorra, elf Jahre alt, sowie der zehnjährige Karl-Friedrich Schröder sahnten in Hamburg richtig auf ihren Strecken ab – Fadi musste 1000 Meter rudern, die beiden jüngeren Sportler jeweils 250 Meter. Außerdem mussten alle auch Technikrennen, sogenannte Slalomrennen absolvieren. „Es war schon toll zu sehen, wie sich die Jungs angestrengt haben und den anderen Booten mit ihren Zeiten davonfuhren“, berichtet der Vereinsvorsitzende Hartmut Rütz und Fadis Vater. Nach über zwanzig Jahren, in denen der Wolgaster Ruderverein keine nennenswerten Erfolge aufzuweisen hatte, ist dieser Medaillenregen wie ein Paukenschlag.

Sieg mit neuem Boot aus der Weihnachtsaktion

Erstmals im Einsatz war dabei auch eines der neuen Boote des Wolgaster Rudervereins, die dank der Spendenbereitschaft der OZ-Leser im Rahmen der letztjährigen OZ-Weihnachtsaktion angeschafft werden konnten. Die neuen Boote waren erst vor wenigen Wochen offiziell getauft worden – handelt es sich doch seit 33 Jahren erstmals wieder um eine Neuanschaffung.

Die jungen Wolgaster Ruderer, die erst seit wenigen Jahren trainieren, aber bereits in ihrer Altersklasse zur norddeutschen Spitze gehören, haben vor dem Wettkampf in Hamburg noch wertvolle Tipps von Vereinsmitglied Daniela Molle bekommen, die einst selbst zur deutschen Ruderspitze gehörte. „Das war für uns noch mal richtig Ansporn“, sagt Fadi und zeigt stolz auf die Goldmedaillen vor seiner Brust. Und Till Patorra ist sich sicher, dass diesen ersten beiden goldenen weitere Medaillen folgen werden. Sein Vater Stefan Weigler sieht im Erfolg des Wolgaster Rudernachwuchses die Chance, dass der Verein in der norddeutschen Ruderszene in ein paar Jahren wieder weit vorn stehen kann.

Fadi hat schon Meistertitel

Dafür gibt es tatsächlich beste Voraussetzungen: Bereits im März dieses Jahres wurde Fadi Rütz Deutscher Meister im 1000-Meter-Ergometer-Rudern. Für die Strecke benötigte er lediglich 3:57 Minuten. Nur kurz zuvor war er auf dieser Strecke auch Norddeutscher Meister geworden, denn der Zwölfjährige trainiert dreimal pro Woche auf dem Ergometer, damit er im Wasser genug Power hat.

Mit ihrer sehr guten Ausbeute von acht Medaillen bei den Norddeutschen Rudermeisterschaften hoffen Fadi, Till und Karl-Friedrich weitere Kinder und Jugendliche animieren zu können, beim Wolgaster Ruderverein einzusteigen.

