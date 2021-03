Wolgast: Defekte Sitzheizung setzt Pkw Nissan in Brand

Wolgast

Ein Pkw Nissan ging am Dienstagabend auf dem Hinterhof der Fritz-Reuter-Straße 4 in Wolgast in Flammen auf. Gegen 22.35 Uhr wurde der Brand bemerkt und die Freiwillige Feuerwehr Wolgast alarmiert. Zu diesem Zeitpunkt hatte ein Anwohner die Flammen bereits mittels eines Feuerlöschers bekämpft und eingedämmt. Der elf Jahre alte Pkw vom Typ Nissan Note erlitt durch den Brand allerdings Totalschaden. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 1500 Euro.

Ein Übergreifen des Feuers auf daneben befindliche Fahrzeuge konnte verhindert werden. Personen wurden nicht verletzt. Wie sich herausstellte, wurde der Brand durch einen technischen Defekt am Fahrzeug ausgelöst. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte die 53-jährige deutsche Fahrzeughalterin eine Sitzheizung nachgerüstet. Von dieser Sitzheizung am Fahrersitz ging der Brand durch einen technischen Defekt aus.

Von Cornelia Meerkatz