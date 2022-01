Wolgast: Diese Außenfassade sollen die neuen Tierpark-Bauten haben

Wolgast

Der Wolgaster Bauausschuss hat während seiner jüngsten Sitzung mehrheitlich für eine Änderung der Pläne für die Gestaltung der Fassade des geplanten Empfangs- und Funktionsgebäudes im Tierpark gestimmt. Statt einer Holzverkleidung sollen die Bauten nunmehr äußerlich mit Metallstreifen versehen werden, was Brutto-Mehrkosten von schätzungsweise 55 600 Euro bedeutet.

Die Entscheidung fiel mit sechs zu drei Stimmen. Kritiker führten an, dass eine Holzfassade nicht zwingend einen erhöhten Pflegeaufwand erfordere, und führten Beispiele in Wolgast und auf der Insel Usedom an. Die Befürworter der Metall-Variante verwiesen jedoch auf den besonderen Standort der Bauten im Wald und den damit verbundenen Besonderheiten hinsichtlich Feuchtigkeit sowie Laub- und Moosanfall. Außerdem, so wurde argumentiert, ließe sich eine Metallfassade relativ unkompliziert gestalten und zum Beispiel mit Tier-Illustrationen verzieren.

Von Tom Schröter