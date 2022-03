Mit ihrem Kater Nalar geht Karin Heinke aus Wolgast täglich spazieren – am liebsten am Ostseestrand oder auf dem Usedomer Gnitz. Das funktioniert ohne Probleme und ohne Leine, der Kater hört aufs Wort. Oft wird die Frau darauf angesprochen, erwartet man doch eher einen Hund beim Spaziergang. Wir haben das Duo begleitet.

Der zehn Monate alte Kater Nalar spaziert gern durch die Natur. Weil er mit seiner Halterin an einer stark befahrenen Straße in Wolgast wohnt, fahren die beiden zum Spazierengehen in die Natur. Quelle: Stefanie Ploch