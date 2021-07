Wolgast: Donnerstag und Freitag letztmalig im Impfen im Sportforum

Wolgast

Die lokale Impfinitiative im Wolgaster Sportforum wird am Donnerstag und Freitag dieser Woche (29. und 30. Juli) abgeschlossen. Dann findet, so war aus der Stadtverwaltung und von der gemeinnützigen Regionalgesellschaft zu vernehmen, vorerst zum letzten Mal Impfen im großen Umfang statt.

Da es bei allen bisherigen Impfungen – egal, ob Erst- oder Nachimpfung – einen reibungslosen Ablauf gab, werden an beiden Tagen auch noch einmal Erstimpfungen mit BionTech und Einmalimpfungen mit Johnson&Johnson für alle Interessierten angeboten. Eine Anmeldung zum Impfen ist nicht erforderlich.

Auch Erstimpfungen möglich

Bei den letzten Nachimpfterminen ist jeder 10. nicht erschienen. Sollten diese Geimpften weiter ohne Nachimpfung sein, haben sie die Möglichkeit, dies an diesen beiden Impftagen nachzuholen. Auch alle am 19. Mai im Sportforum mit AstraZeneca Erstgeimpften werden gebeten, schon am 29. oder 30. Juli bzw. am Vormittag des 6. August in der Allgemeinarztpraxis von Dr. Gero Kärst in Wolgast zur Nachimpfung zu kommen.

Gerade unter Berücksichtigung der aktuell anlaufenden neuen Infektionswelle sollte vom Impfangebot reger Gebrauch gemacht werden, appellieren die Stadt und Allgemeinmediziner Dr. Kärst an die Bevölkerung.

Zusammenfassung der Impfmöglichkeiten:

29. und 30. Juli von 8.00 – 17.30 Uhr im Sportforum Wolgast, 6. August zwischen 8.00 – 11.30 Uhr in der Allgemeinarztpraxis Dr. Kärst, Wilhelmstraße 3, 17438 Wolgast oder ab dem 9. August zu den regulären Öffnungszeiten der Allgemeinarztpraxis von Dr. Kärst, Wilhelmstraße 3, 17438 Wolgast.

Die Impfwilligen müssen bitte ihren Personalausweis, die Krankenkassenkarte und ihren Impfpass mitbringen.

Von Cornelia Meerkatz