Wolgast: Ehemalige Hausdame im Kanzleramt spendet für St. Gertrud

Wolgast

Wie in früheren Jahrhunderten üblich, sollen sich in Wolgast die St. Petri-Kirche und die beiden Kapellen St. Jürgen und St. Gertrud akustisch wieder in einem Dreiklang vereinen. Hierzu ist vorgesehen, die 600 Jahre alte St. Gertrud-Kapelle auf dem Alten Friedhof ergänzend mit einem freistehenden Glockenstuhl auszustatten.

Eine Unterstützerin dieses Vorhaben hat der federführende St. Gertrud-Förderverein in Elisabeth Leutheusser-von Quistorp gefunden. Sie finanziert das Glockenstuhl-Projekt mit einer Spende in Höhe von 2000 Euro mit. Das Geld stammt wiederum aus einer Spendenaktion im Rahmen ihres neuesten Buchprojekts. Der TV-Moderator, Journalist und Autor Stefan Scheider hat die Pandemiezeit unter anderem genutzt, um in seinem Buch „Moment, ich wecke den Kanzler!“ das interessante Leben der einstigen Kanzler-Hausdame Elisabeth Leutheusser-von Quistorp biografisch zu Papier zu bringen. Mit nur 20 Jahren zog das gebürtige Küstenkind 1964 für sechs Jahre in den Bonner Kanzlerbungalow ein, um dort fortan den Alltag der drei Bundeskanzler Erhard, Kiesinger und Brandt zu regeln.

Spenderin „mit Peenewasser getauft“

In Wolgast ist die 77-jährige Münchnerin keine Unbekannte. Hier hat sie bereits in Vorträgen aus ihrer spannenden Zeit als Managerin im Machtzentrum der Polit-Größen berichtet. Mit unserer Region ist Elisabeth Leutheusser-von Quistorp auch privat eng verbunden. Sie wurde einst auf dem Sandhof im Dörfchen Bauer im Lassaner Winkel als siebtes Kind des Gutsbesitzers Hans-Ulrich von Quistorp (1904-1946) geboren, ist laut eigenem Bekunden „mit Peenewasser getauft“ und durchlebte als Kleinkind eine aufregende Flucht aus Vorpommern.

Museumsleiter Stefan Rahde (links), Elisabeth Leutheusser-von Quistorp und Pastor Sebastian Gabriel in der aufwendig sanierten St. Gertrud-Kapelle. Quelle: Tom Schröter

Bekannte Ahnen ihrer Familie unterhielten bereits früher enge Beziehungen auch zur Stadt Wolgast. So stellte der Großunternehmer und Zementfabrikant Johannes Quistorp (1822-1899), der in Wolgast aufwuchs, im Zuge der 1864 erfolgten Generalsanierung der St. Gertrud-Kapelle die Zementfliesen für deren Fußboden zur Verfügung, die sich bis heute erhalten haben.

„Es ist schön, wenn die St. Gertrud-Kapelle, für die mein Vorfahre die Fliesen gestiftet hat, wieder belebt und von der hiesigen Bevölkerung für die kulturelle Nutzung angenommen wird“, erklärte die Münchnerin bei der Übergabe der Spende, für die sich Dr. Barbara Roggow als Vertreterin des Fördervereins herzlich bedankte.

Stadt unterstützt Glockenstuhl-Projekt

Die Stadtvertretung hatte im August beschlossen, die Errichtung des Glockenstuhls an der St.-Gertrud-Kapelle mit 23 000 Euro aus der Stadtkasse zu unterstützen. Da, anders als ursprünglich angenommen, für das Projekt eine Baugenehmigung samt Statik notwendig ist und die Material- und Handwerkerkosten zwischenzeitlich in die Höhe geschnellt sind, hat sich die Kostenschätzung auf nunmehr 41 000 Euro erhöht. Der Stadt wurde für das Vorhaben eine Förderung in Höhe von 15 000 Euro aus dem Sondervermögen „Strategiefonds des Landes Mecklenburg-Vorpommern“ in Aussicht gestellt. 3000 Euro will der Förderverein St. Gertrud zur Gesamtfinanzierung beitragen.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auf einem Gedenkstein im Lapidarium auf dem Alten Friedhof ist der Name des Preußischen Kommissionsrates Christian August Heinrich Quistorp (1783-1853) zu lesen, dessen Söhne Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts großen Anteil an der Industrialisierung von Wolgast hatten. Die Gebrüder Johannes und Heinrich Quistorp (1836-1902) gründeten seinerzeit in Wolgast die Chemische Fabrik und die Zementfabrik, die hunderten Wolgastern Arbeit gaben, und begründeten damit den Stadtteil Neustadt. Der Bau der einstigen Kleinkinderschule an der Chausseestraße (heute evangelische Kita „Arche“) und des Schlosses Belvedere in den Anlagen gehen ebenfalls auf Initiativen von Heinrich Quistorp zurück.

Von Tom Schröter