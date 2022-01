Nachdem unbekannte Täter in der Silvesternacht die größte Kindertagesstätte der Stadt unter Wasser setzten, wurde das Ausmaß der Verwüstung am Montag immer deutlicher. Der Schaden geht in die Zehntausende und ist vermutlich sogar sechsstellig. Die Kita-Leiterin weint bittere Tränen, für die Kleinen wird ein Ausweichraum hergerichtet.