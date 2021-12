Wolgast: Einbrecher in den Gartenlauben unterwegs

Wolgast

Der Polizei in Wolgast wurde am Mittwoch mitgeteilt, dass in mehrere Gartenlauben am Wolgaster Ziesaberg eingebrochen wurde. Die bislang unbekannten Täter gingen bei ihrer Tour eigentlich immer gleich vor. Wie Pressesprecher Andrej Krosse erklärt, durchwühlten sie stets die Räumlichkeiten – offenbar auf der Suche nach Wertgegenständen. Bislang sind der Polizei 15 Einbrüche bekannt. „Da sich viele Besitzer in dieser Jahreszeit nicht im Garten befinden und einige vielleicht noch nichts vom Einbruch wissen, sind wir gerade dabei, alle Einbrüche zusammenzutragen“, so Krosse. Die Höhe des Schadens ist noch nicht ermittelt. Der Tatzeitraum wird mit mehreren Tagen, wenn nicht sogar Wochen angegeben.

Von Hannes Ewert