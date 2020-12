Wolgast: Einbruch in Wohn- und Geschäftshaus

Wolgast

Die Polizei meldet den Einbruch in ein Wohn- und Geschäftshaus in der Karriner Straße in Wolgast. Demnach verschafften sich der bzw. die bislang unbekannten Täter im Zeitraum vom 12. Dezember 10.30 Uhr bis zum 13. Dezember 8.30 Uhr in dem Gewerbegebiet gewaltsam Zutritt in einen Kfz- und Bootsanhänger-Handel.

Offenbar auf der Suche nach Bargeld und Wertgegenständen, wurden die Räume betreten und Schränke sowie Schubladen geöffnet. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Täter verschiedene Schmuckstücke. Der dadurch entstandene Schaden konnte noch nicht beziffert werden. Der übrige Sachschaden wird auf 200 Euro geschätzt. Der Kriminaldauerdienst Anklam hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen.

Hinweise von Zeugen, die im erwähnten Tatzeitraum Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Gebäudes beobachtet haben, werden im Polizeirevier Wolgast unter der Telefonnummer 03836/2520 entgegengenommen.

Von Tom Schröter