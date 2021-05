Wolgast

Die Wolgaster ASB-Kindertagesstätte „Brummkreisel“ kommt nicht zur Ruhe. Nach wie vor ist das Betriebsklima in der Einrichtung am Weg zum Dreilindengrund teilweise vergiftet. Die Situation ist derart verfahren, dass nun erneut die Stadt um Hilfe gebeten wird. Der Sozial- und Kulturausschuss der Stadtvertretung soll vermitteln.

Die Kritik mehrerer Eltern geht so weit, dass sie in einem „Bittbrief“ die Stadt als Eigentümerin der Kita auffordern, sich für einen Trägerwechsel einzusetzen. Das von Ina Kycia aufgesetzte, von 36 Personen unterschriebene Schreiben liegt der Redaktion vor. Darin wirft die Initiatorin dem Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) unter anderem vor, Personalentscheidungen getroffen zu haben, die „von uns nicht nachzuvollziehen sind“. Drei im Dezember 2020 versetzte, langjährige Erzieherinnen würden von den Kindern vermisst. Zudem fehle in der Kita Personal. „Wir sehen das Wohl unserer Kinder durch solch falsche Personalplanung ernsthaft gefährdet. Von Bildung kann so keine Rede sein“, heißt es in dem Brief.

Art der Kommunikation in der Kritik

Auch die Art und Weise der Kommunikation zwischen der Kita-Leitung und dem Träger auf der einen und den Eltern auf der anderen Seite wird kritisiert. Informationen würden von der Leitung oft gegensätzlich dargestellt oder würden die Eltern nicht erreichen. Schließlich wird auch moniert, dass in der Einrichtung anfallende Grünabfälle illegal im nahen Peenestrom entsorgt worden seien.

Die Kritiker nutzten die jüngste Stadtvertretersitzung, um ihre Forderung öffentlich vorzutragen. Vorsteherin Anke Kieser (CDU) schlug daraufhin vor, die Angelegenheit mit allen Beteiligten in der nächsten Sitzung des Sozial- und Kulturausschusses zu besprechen. Ausschusschef Harald Heß (Kompetenz für Wolgast) sagte zu, die Aussprache auf die Tagesordnung der Sitzung am 8. Juni zu setzen.

ASB-Leitung räumt Unstimmigkeiten ein

Der Regionalverband Vorpommern-Greifswald des ASB ist mit dieser Vorgehensweise einverstanden. „Dass es Unstimmigkeiten in der Kita gibt, haben wir nie verschwiegen“, sagt Geschäftsführer Mirko Kagemann. „Wir gehen gern in den Ausschuss, um die Sachen transparent zu besprechen, denn wir haben nichts zu verheimlichen.“ Einigen Vorwürfen widerspricht Kagemann jedoch schon im Vorfeld der Zusammenkunft. „Für die versetzten Erzieherinnen konnten wir Kolleginnen aus anderen Einrichtungen gewinnen und neues Personal einstellen, so dass immer ausreichend Mitarbeiter da waren“, sagt er auf Anfrage. „Außerdem war in jeder Gruppe immer auch eine den Kindern bekannte Erzieherin, so dass immer eine Bezugsperson da war.“

Wolgasts Bürgermeister Stefan Weigler (CDU) betont, dass längst nicht alle Eltern mit der Arbeit der Kita unzufrieden seien, die aktuell von über 70 Kindern besucht werde. Auch sei zu beachten, dass es sich bei den Unterzeichnern des Briefes oft um Elternpaare handele. „Ich hoffe, dass in der Ausschusssitzung, anders als in dem Brief, konkrete Kritikpunkte angeführt werden“, so Weigler, der hinzufügt, dass eigentlich der Landkreis die für Kitas zuständige Aufsichtsbehörde sei. An einer Eskalation der Situation hat die Stadt auch deshalb kein Interesse, da der ASB der einzig verbliebene Bewerber für den geplanten Neubau einer Kita auf dem Gelände hinter der Heberlein-Schule ist.

Kontroversen sind alles andere als neu

Die Kita „Brummkreisel war bereits Ende vergangenen Jahres wegen personeller Kontroversen in die Schlagzeilen geraten. Anfang Dezember gipfelten die Differenzen in einer anonymen Flugblattaktion. Auf in Wolgast verteilten Zetteln waren unter der Überschrift „Wacht endlich auf!“ an die Kita-Leitung und den Träger gerichtete Vorwürfe zu lesen; die Rede war damals unter anderem von Mobbing und Lügen.

ASB-Geschäftsführer Kagemann berief damals eine Teamsitzung ein, um die Wogen zu glätten. Zudem organisierte er externe fachmännische Hilfe. Doch diesen Bemühungen, so räumte er später ein, war kein Erfolg beschieden, so dass der ASB begann, Erzieherinnen auszuwechseln. Die Querelen endeten nicht selten vor Gericht. In den Neubrandenburger Kammern des Arbeitsgerichts Stralsund waren im Dezember über zehn Verfahren anhängig. Gegenstand waren laut Angaben der Justizbehörde Streitigkeiten zwischen Betriebsrat und Arbeitgeber sowie Individualrechtsstreitigkeiten wegen Abmahnungen, Kündigungen und Versetzungen.

Von Tom Schröter