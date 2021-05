Wolgast: Erfolgreiche Spendenaktion für Musikpavillon

Wolgast

Andreas Keil, Initiator der aktuellen Spendenaktion zugunsten der Dachreparatur des Musikpavillons in den Wolgaster Anlagen, ist begeistert: Die Finanzierung der längst überfälligen Arbeiten ist gesichert. „Es hat keine 14 Tage gedauert und schon ist die Kohle für die Dachsanierung zusammen“, teilt Keil mit. Am Mittwoch betrug der Kontostand demnach 2545,55 Euro. „Danke an alle Spender und Unterstützer!“

Nun könnten die geplanten Arbeiten im August starten. Zudem würden derzeit Angebote eingeholt, um weitere Erhaltungsarbeiten an dem 1957 erbauten Bühnenhaus in die Wege zu leiten. Diese zweite Bauphase umfasse Gerüstbau, Putz- und Fassaden- sowie Malerarbeiten. Der Spendenaufruf läuft noch bis Ende Juli. Wer sich beteiligen und so ein Stück Wolgaster Geschichte vor weiterem Verfall bewahren möchte, kann bei der Sparkasse Vorpommern auf das Konto IBAN DE 28 150 505 00 011 2248 748 unter dem Betreff „Stadtpark Belvedere“ eine Spende einzahlen.

Von Tom Schröter