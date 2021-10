Wolgast

In Zusammenarbeit mit dem Landkreis Vorpommern-Greifswald bietet das Kreiskrankenhaus Wolgast ab sofort regelmäßig eine Corona-Impfsprechstunde an. Das kündigte die Ärztliche Direktorin Dr. Maria Zach an. „Auch wir möchten einen Beitrag für eine hohe Impfquote leisten, um Infektionen zu vermeiden und die Pandemie gemeinsam erfolgreich zu bewältigen“, so die Ärztin.

Das erste freie Impfen ohne Terminvergabe findet am 29. Oktober von 10 bis 15 Uhr statt. Verabreicht werden Impfstoffe von BioNTech/Pfizer und Johnson & Johnson. Interessenten können sich einfach von 10 bis 15 Uhr mit ihrem Ausweis und, soweit vorhanden, ihrem Impfausweis am Eingang der Kinderarztpraxis/Notaufnahme (Eingang Ost) melden. Die weiteren Termine werden zeitnah öffentlich bekanntgegeben.

„Etwa alle zwei Wochen möchten wir in dieser zentralen Lage das unkomplizierte Impfen vor Ort ermöglichen. Dafür stehen erfahrene Impfärzte des Impfzentrums unseres Landkreises zur Verfügung“, betonte Dr. Zach. Bislang wurden am Kreiskrankenhaus nur die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einem Impfschutz versorgt.

Von Tom Schröter