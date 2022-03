Wolgast: Erste ukrainische Familie am Dienstagabend eingetroffen

Wolgast

Am späten Dienstagabend ist die erste Familie aus der Ukraine – eine Mutter mit ihren beiden Kindern – nach einer anstrengenden Reise über mehrere Tage in Wolgast eingetroffen. Die erste Nacht verbrachten sie wegen der späten Ankunft bei Freunden in Hohendorf. Am Donnerstag wird dann die Ferienwohnung bezogen, die das städtische Wohnungsunternehmen WoWi zur Verfügung gestellt hat.

Es sind die ersten ukrainischen Geflüchteten, die in der Stadt am Peenestrom eingetroffen sind. Eigentlich sollten sie bereits am späten Mittwochnachmittag ankommen, Wolgasts Bürgermeister Stefan Weigler (CDU) wollte sie willkommen heißen. Doch in Pasewalk wurde die Frau durch die Bundespolizei kontrolliert, so dass sie dadurch ihren Zug verpasste und erst später weiterreisen konnte.

Weitere Wohnungen werden hergerichtet

Neben der Unterbringung werden Mutter und Kinder zunächst mit allem Nötigem versorgt. Das sind Lebensmittel, etwas Bargeld, ein Stadtplan, damit sie sich in der für sie fremden Stadt zurechtfinden, aber auch Masken und Coronatests, die sie für die Teilnahme am öffentlichen Leben brauchen. „Was dann noch benötigt wird, werden wir in den kommenden Tagen feststellen, denn die Familie hat ja ihre Koffer noch rechtzeitig packen und die Ukraine verlassen können“, sagt Weigler. Er hofft, dass alle drei nach der langen Fahrt erst mal zur Ruhe kommen und sich von der strapaziösen Reise erholen können.

Das kommunaln Wohnungsunternehmen wird kommende Woche weitere fünf Wohnungen komplett herrichten, um weitere eintreffende ukrainische Flüchtlinge sofort unterbringen zu können. Das bestätigt Geschäftsführer Jan Koplin. „Außerdem werden wir zehn weitere Wohnungen vorhalten, um sie bei Bedarf dem Landkreis zur Verfügung zu stellen, der die Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine in Vorpommern-Greifswald koordiniert“, erklärt er. Diese Wohnungen werden renoviert und mit Teppichboden versehen, aber nicht möbliert. Das übernimmt der Kreis.

Stefan Weigler sagt, dass es in der Stadt eine große Spendenbereitschaft gebe. Das freue ihn sehr. Dennoch bittet er alle Wolgaster, Sachspenden noch zurückzuhalten. „Wir wissen noch nicht, was die Familien genau brauchen. Und wir möchten nicht, dass wie in anderen benachbarten Städten, dann säckeweise Dinge herumliegen, die nicht benötigt werden. Auch Geldspenden werden wir erst gezielt einwerben, wenn wir den Bürgern sagen können, wofür das Geld bei den geflüchteten Familien genau eingesetzt werden soll.“ Er sei sich aber sicher, dass es dann eine große Hilfswelle geben werde.

Von Cornelia Meerkatz