Wolgast: Erster Abschnitt der Zufahrt in den Tannenkamp wird saniert

Wolgast

Bauarbeiten im Tannenkampweg: Seit Donnerstagmorgen wird durch die Greifswalder Niederlassung der Strabag AG auf dem ersten Bauabschnitt gearbeitet. Dieser reicht von der Kreuzung Greifswalder Straße bis auf Höhe des letzten linksseitigen Wohnblocks. Auf diesem Abschnitt wird die alte Asphaltdecke abgefräst und bis Ende Oktober eine neue Decke aufgezogen.

Die Straße war am ersten Tag der Bauarbeiten, während der Fräsarbeiten, voll gesperrt. Alle Anwohner waren rechtzeitig über die Bauarbeiten informiert worden. Das Straßenbauunternehmen hat zudem sehr umsichtig reagiert und Anwohner, die während des Fräsens ihr Grundstück verlassen mussten, immer auf die Straße gelassen, heißt es aus der Stadtverwaltung.

Anzeige

Asphaltdecke wird am 28. Oktober aufgebracht

Ab Freitag erfolgen die Bauarbeiten dann weiter unter halbseitiger Sperrung. So werden kaputte Gossesteine erneuert und beschädigte Straßenborde ausgewechselt. Auch mehrere Schachtdeckel, die immer wieder versackten, werden repariert. Mitte der 44. Kalenderwoche, am 28. Oktober, erfolgt dann noch einmal für einen Tag die Vollsperrung des Abschnitts, weil dann die neue Asphaltdecke aufgebracht wird.

Die Fahrbahndecke im Wolgaster Tannenkampweg wird in mehreren Bauabschnitten erneuert. Nach dem ersten Abschnitt jetzt soll es im kommenden Jahr weitergehen. Erforderlich sind die Arbeiten, weil die Schwarzdecke auf der gesamten Länge des Tannenkampweges beschädigt ist, begründet die Stadtverwaltung. So treten zunehmend Risse auf, die in Frostperioden weiter aufreißen und teure Folgeschäden verursachen.

Die Kosten für den Bau des jetzigen ersten Abschnitt des Tannenkampweges betragen rund 70 000 Euro.

Von Cornelia Meerkatz