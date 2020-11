Wolgast: Erster Corona-Fall im Runge-Gymnasium

Wolgast

Das Corona-Virus hat nun auch das Wolgaster Runge-Gymnasium erreicht. Am Mittwoch sei in der Schülerschaft ein erster positiver Fall in einer 11. Klasse bekannt geworden, bestätigte Schulleiter Karl-Uwe Roggow auf Anfrage.

„In Absprache mit dem Gesundheitsamt des Landkreises haben wir daraufhin den Jahrgang 11 in die häusliche Quarantäne geschickt“, informierte Roggow. „Auch Lehrer befinden sich nun in der häuslichen Quarantäne.“ Zudem sei der Krankenstand in den Reihen der Lehrerschaft aktuell hoch. Dies hatte zur Folge, dass am Donnerstag weitere drei Klassen zu Hause bleiben mussten. Der an diesem Tag geplante Elternsprechtag fiel vorsichtshalber aus. Am Freitag falle für eine Klasse der Unterricht aus.

„Gleiches kann auch an den nächsten Tagen passieren“, verdeutlichte der Schulleiter. Die weiteren zu treffenden Entscheidungen seien von der Entwicklung der Infektionsfälle und von der personellen Situation im Lehrerkollegium abhängig.

Karl-Uwe Roggow bittet Schüler und Eltern um Verständnis: „Auch wenn wir uns mit dem nun eingetretenen Fall vorher gedanklich vertraut gemacht hatten, ist die konkrete Situation dann doch noch einmal eine spezielle und wir können in diesem Moment nur kurzfristig planen. Es gilt immer der veröffentlichte Vertretungsplan.“

Von Tom Schröter