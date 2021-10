Wolgast

Das erste Impfen gegen das Coronavirus ohne vorherige Anmeldung im Kreiskrankenhaus Wolgast am Donnerstag war ein Erfolg. Das resümieren die Ärztliche Direktorin Dr. Maria Zach und der Geschäftsführer Carsten Köhler. Von 9 bis 15 Uhr wurden in den Räumen der Praxis von Dr. Steffen Impfungen durchgeführt. Angeboten wurden Erst-, Zweit und sogenannte Boosterimpfungen zum Auffrischen (3. Impfung). Vor allem von den Boosterimpfungen wurde reger Gebrauch gemacht. Davon überzeugten sich Zach und Köhler persönlich.

Das Impfteam des Landkreises Vorpommern-Greifswald registrierte in den ersten drei Stunden bereits über 40 Impfungen, was einen sehr guten Wert darstellt, wie Schwester Claudia Räsch versicherte. Insgesamt erhielten 81 Bürger die von ihnen gewünschte Impfung. Weil das Impfen ohne Termin so gut angenommen wurde, gibt es in vier Wochen, am 26. November, erneut einen Termin zum Coronaimpfen ohne Voranmeldung im Kreiskrankenhaus Wolgast. Auch dann werden wieder Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen angeboten.

Impfwillige finden den Standort besonders gut geeignet, der zentral in Wolgast liegt und auch genügend Parkplätze direkt am Krankenhaus bzw. auf dem nahe gelegenen Parkplatz gegenüber der Einfahrt zur Verfügung stehen.

Von Cornelia Meerkatz