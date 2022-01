Wolgast

Unbekannte haben am Freitagabend kurz vor 21 Uhr einen Anschlag auf das Haus des Wolgaster Bürgermeisters Stefan Weigler (CDU) verübt. Sie warfen ihm mit Steinen die Fensterscheiben ein.

Während des Anschlags war der Bürgermeister selbst nicht zu Hause, sondern noch in der Stadt unterwegs. Aber seine Kinder saßen im Zimmer vor dem Fernseher. Weiglers Ehefrau hielt sich ebenfalls im Haus auf. Sie rief auch sofort nach dem Anschlag die Polizei. Der Bürgermeister kam umgehend nach Hause.

Politisch motivierte Tat?

Die Beamten sicherten Spuren und nahmen eine entsprechende Anzeige auf. Ob der Anschlag einen politischen Hintergrund hat und wer ihn begangen hat, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Die Ermittlungen laufen. Aber der Verdacht, dass es sich um eine politisch motivierte Straftat handelt, lässt sich nicht ausschließen.

Denn Stefan Weigler hatte in den zurückliegenden Wochen immer wieder deutlich gemacht, dass er zwar Verständnis für die Demonstranten habe, die gegen die geltenden Coronamaßnahmen und wegen einer Impfpflicht auf die Straße gingen, da auch er nicht mit allen Maßnahmen einverstanden sei. Weigler hatte aber immer wieder betont, dass jeder demokratisch gesinnte Bürger sich gegen Hass, Hetze und Straftaten abgrenzen und daher genau schauen müsse, mit wem er da auf der Straße marschiere.

Nach dem Anschlag erklärte Weigler am Sonnabend, er werde weiterhin klar seine Meinung zur gesellschaftlichen Entwicklung zum Ausdruck bringen. „Aber es erschreckt mich zutiefst, dass jemand meiner Familie und mir mit Gewalt schaden will. Ich bin vor allem wegen meiner Kinder und meiner Frau in großer Sorge“, sagte der Bürgermeister gegenüber der OZ. Das Privathaus des Wolgaster Bürgermeisters liegt nicht mitten in einem großen Wohngebiet an einer vielbefahrenen Straße. Um es zu erreichen, muss man es gezielt aufsuchen.

Morddrohungen im Dezember am Rathaus

Bereits Mitte Dezember hatte es gegen die Wolgaster Stadtverwaltung mit Bürgermeister Weigler an der Spitze Morddrohungen und Hassbotschaften im Zusammenhang mit den Corona-Beschränkungen und Impfempfehlungen gegeben. Die Rathaustüren wurden mit Aufklebern verschandelt, auf denen stand: „Ich wünsche mir möglichst viele Messermänner für eure G-Kontrolleure“. Eine Woche später prangte ein mit äußerst hartnäckigem Klebstoff versehenes großes Plakat „Nein zum Impfzwang!“ an der über 300 Jahre alten Tür des historischen Rathauses.

Und dann klebte am Eingang zum Technischen Rathaus ein Bild, das zeigt, wie eine am Boden liegende Person von einer anderen Person mit einem Messer attackiert wird und dabei das Blut nur so fließt und spritzt. Die Unterschrift lautete: „Welcome – hier ruht die Rechtsstaatlichkeit“.

Appell an die Wolgaster

„Spätestens das Bild mit dem Erstochenen stellte eine Überschreitung von Grenzen dar“, meint dazu Weigler. In der Stadtvertretersitzung Mitte Dezember hat er daher einen ernsten Appell an die Bevölkerung seiner Stadt gerichtet. „Lassen Sie uns aufhören, auszugrenzen und abzugrenzen. Lassen Sie uns tolerant sein und haben wir Verständnis für unsere Mitmenschen, lassen wir auch eine andere als unsere Meinung zu. Denn niemand hat mehr recht als der andere. Nur gemeinsam stehen wir diese schwierige Zeit durch“, hieß es da.

Nach dem Vorfall im Dezember hat der Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Anklam die Ermittlungen aufgenommen.

Von Cornelia Meerkatz