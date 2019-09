Fest der Kulturen mit Trommeln, Kochen, Tanzen

Wolgast

Bunt und vielfältig ging es am Dienstag zu in der Produktionsschule des Christlichen Jugenddorfwerkes (CJD) in Wolgast. Im Rahmen der bundesweiten interkulturellen Woche veranstaltete die Einrichtung an der Leeraner Straße ein „ Fest der Kulturen“. „Eingeladen sind Wolgaster Schulklassen, Bewohner der Flüchtlingsunterkunft in der Baustraße und natürlich unsere Produktionsschüler und deren Eltern“, berichtete Sozialpädagogin Silke Junge.

So herrschte in der Produktionsschule ein stetiges Kommen und Gehen, wobei die Besucher ein vielfältiges Angebot vorfanden, um aktiv zu werden. Mehrere Workshops luden zum Mitmachen ein. So konnte zum Beispiel gemeinschaftlich getanzt und getrommelt werden, wobei die Mitarbeiter der Schule die Gäste anleiteten und motivierten. „ Brot für die Welt“ wartete mit einer gleichsam interaktiven Ausstellung auf mit dem Titel: „Will leben – Willkommen.“ An einer anderen Station ging es um wichtige Hinweise rund um die sexuelle Gesundheitsförderung.

Eine junge Frau verziert beim „Fest der Kulturen“ in Wolgast einen Unterarm mit einem filigranen Henna-Tattoo. Quelle: Tom Schröter

In der Küche der Produktionsschule wurde international gekocht. Die Studentinnen Greta Vaitaitytė und Giedrė Juskaitė aus Litauen bereiteten „Kalte Suppe“ nach einer Rezeptur aus ihrer Heimat zu, welche der des russischen Borschtsch ähnelt. „Wir verwenden Rote Bete, Dill, Gurken, Zwiebellauch, Eier und Kefir. Gegessen wird die Suppe zusammen mit warmen Kartoffeln“, erläuterte Greta, die zusammen mit ihrer Kommilitonin aktuell im Rahmen eines Erasmus+Projekts der Europäischen Union ein Praktikum in der Wolgaster Schule absolviert.

„In unsere Produktionsschule gehen zurzeit 40 Schüler, von denen sechs einen Migrationshintergrund haben“, informierte Silke Junge. „Weitere acht junge Migranten nehmen am Projekt Produktionsschule Plus des CJD Nord teil, in dem es unter anderem um das Erlernen der deutschen Sprache und um Hilfe bei Behördengängen geht.“

Von Tom Schröter