Wolgast

Der Brand in einem leer stehenden Haus am Pfingstmontag in der Wolgaster Luisenstraße war Brandstiftung. Die von der Polizei und der Feuerwehr vorgefundene Ausgangslage lasse keinen anderen Schluss zu, sagte auf OZ-Nachfrage am Dienstag eine Sprecherin der Polizeiinspektion Anklam. Aus diesem Grund sei auch kein Brandursachenermittler hinzugezogen worden.

Die Kripo Anklam ermittle nun wegen schwerer Brandstiftung. Die sich hartnäckig haltenden Gerüchte, wonach Heranwachsende in dem Haus gezündelt hätten, seien der Polizei bekannt, hieß es. „Wir wollen das gegenwärtig nicht kommentieren, sondern ermitteln intensiv weiter“, so die Sprecherin. Die Beamten hoffen, bis zum Ende dieser Woche weitere Ermittlungsergebnisse vorlegen zu können.

Bei dem Brand in dem leer stehenden Gebäude waren neben der Freiwilligen Feuerwehr aus Wolgast zahlreiche weitere Feuerwehren der Region mit insgesamt 70 Einsatzkräften vor Ort. Der Fußweg vor dem Gebäude in Richtung Peene-Werft ist ebenso wie die Luisenstraße gesperrt, weil nicht ausgeschlossen werden kann, dass völlig verbrannte Dachteile herabstürzen.

Von Cornelia Meerkatz