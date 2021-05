Wolgast

Kurz nach 4 Uhr war es am 1. Mai für die Freiwillige Feuerwehr in Wolgast mit der Nachtruhe vorbei. Gegen 4.15 Uhr wurden die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst zu einem Brand einer Garage in der Wolgaster Heberleinstraße gerufen. Der Geragenkomplex befindet sich unweit der Regionalen Heberleinschule.

Beim Eintreffen fanden die Kameraden der Feuerwehr einen auf der Seite liegenden, völlig ausgebrannten Pkw in einer Garage vor, der deutliche Spuren eines vorherigen Unfalls aufwies. Die Feuerwehr begann umgehend mit den Restlöscharbeiten. Es gab keine Verletzten in der Garage, auch auf dem Gelände drumherum wurde niemand gesehen bzw. aufgefunden.

Hintergründe zur Brandursache sind aktuell noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt. Unter anderem geht es darum, wer die Garage gemietet hat und ob das ausgebrannte Auto dem Mieter gehört.

Von Tilo Wallrodt