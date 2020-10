Wolgast

In der Wolgaster Heinrich-Zille-Straße meldeten am Samstagmorgen aufmerksame Passanten in einer leerstehenden Garage. Beim Eintreffen der Kameraden stand Unrat in der offen stehenden Garage in Flammen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten die Flammen schnell unter Kontrolle. Die Polizei und die später hinzugezogene Kriminalpolizei ermitteln nun zur Brandursache.

In der Garage brannte Unrat. Quelle: Tilo Wallrodt

Von Tilo Wallrodt