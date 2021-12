Wolgast

Meterhohe weithin sichtbare Flammen in Wolgast: In der Fischerstraße brannten am späten Freitagnachmittag gegen 17 Uhr zwei Garagen. Die Feuerwehren von Wolgast, Hohendorf, Kröslin und Zemitz waren schnell vor Ort und löschten. Einsatzleiter war der Wolgaster Wehrführer Andreas Kycia. Insgesamt waren mehr als 30 Feuerwehrleute im Einsatz. Wegen der engen Wohnbebauung in der Fischerstraße griff das Feuer auch auf zwei Nebengebäude über.

Video: Feuer in Wolgaster Fischerstraße

Die Grundstücke in der Fischerstraße sind schmal und lang, hinter den Häusern befinden sich Gärten und Nebengelass. Die Polizei war mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort, um die Brandstelle abzusperren. Viele Anwohner waren aus ihren Häusern gekommen, um zu schauen, was passiert sei. Gegen 18.15 Uhr war das Feuer gelöscht, aber die Rauchschaden waren noch gewaltig.

In der Wolgaster Fischerstraße brannten am späten Freitagnachmittag zwei Garagen lichterloh. Mehrere Feuerwehren waren im Einsatz. Gegen 18.15 Uhr war das Feuer dann aus. Quelle: Tilo Wallrodt

Nach einer ersten Einschätzung könnte ein technischer Defekt eines elektrischen Geräts die Brandursache sein. Nach OZ-Informationen soll sich in einer der Garagen ein Tauchsieder in Betrieb befunden haben.

Von Cornelia Meerkatz