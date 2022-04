Wolgast: Feuerwehr löschte Ödlandbrand zwischen Großsporthalle und Kindergarten

Wolgast

Am Sonnabendnachmittag gegen 15.30 Uhr war es mit der Beschaulichkeit für die Wolgaster Feuerwehr vorbei: Die Einsatzkräfte rückten aus, um einen Ödlandbrand mitten in der Stadt zu löschen.

Eine kleine Fläche mit vertrocknetem Gras brannte in einer Ausdehnung von etwa 20 x 30 Metern in der Hufelandstraße hinter der Großsporthalle. Erste erfolgreiche Löschmaßnamen erfolgten durch die Polizei Wolgast, deren Dienstgebäude sich relativ dicht an der Brandstelle befindet, durch Feuerlöscher. Dann rückte die Freiwillige Feuerwehr Wolgast mit professioneller Technik an.

Die Feuerwehrmänner hatten das Feuer schnell gelöscht – zum Glück. Denn in unmittelbarer Nähe der Brandfläche befinden sich die Großsporthalle der Stadt sowie die Kindertagesstätte „Larus ridibundus“ des Institutes Lernen und Leben. Da der Nordwestwind an diesem Tag heftig blies, hätte es auch anders kommen können.

Was den Ödlandbrand auslöste, ist derzeit nicht bekannt.

Zwischen der Großsporthalle und der Kita "Larus ridibundus" in der Wolgaster Hufelandstraße brannte am Sonnabendnachmittag eine kleine Ödlandfläche. Quelle: Tilo Wallrodt

Von Cornelia Meerkatz