Wolgast: Fischmarkt-Investor hält an seinen Plänen fest

Wenn Jens Reinheckel über die Stadt Wolgast spricht, dann redet er fast schon von der zweiten Heimat. Der Projekt- und Immobilienentwickler aus Hameln bei Hannover hat in den vergangenen sechs Jahren viel Zeit und Kraft investiert, um mit seinem Unternehmen „Raum Visionen“ die Herzogstadt aus dem „Dornröschenschlaf“ zu wecken, wie er erklärt. Stillstand sei nichts für ihn.

Konkret geht es dem Unternehmer aus Niedersachsen um die Entwicklung der derzeit brach liegenden, insgesamt 44 400 Quadratmeter großen Fläche zwischen Wilhelmstraße und Fischmarkt. Nach seinen Plänen sollen dort rund 200 hochwertige Wohnungen entstehen und zusätzlich noch eine Klinik. Die Rede ist von einer Investition von rund 130 Millionen Euro.

Rund 200 Wohnungen sollen entstehen

Doch er ist nicht der einzige Unternehmer, der mit einer Gruppe von finanzstarken Investoren Lust auf das Grundstück hat. Reinheckels Planung sieht den Bau dreistöckiger Mehrfamilienhäuser mit Eigentumswohnungen von 80 bis 150 Quadratmetern Wohnfläche in barrierefreier Ausführung direkt an der Spitzenhörnbucht vor, während die Klinik als zwei- bis viergeschossiger Gebäudekomplex ebenfalls mit Blickrichtung zum Wasser südwestlich der Straße Am Fischmarkt angeordnet werden soll. Ein Mitbewerber kommt mit ähnlichen Projekten um die Ecke.

Diese Visualisierung zeigt die konzipierte Bebauung in Nachbarschaft der vorhandenen Stadtvillen (links im Bild). Quelle: Büro Raum Visionen

Stadtvertreter in den Kornspeicher eingeladen

Kürzlich lud Jens Reinheckel einen Großteil der Wolgaster Stadtvertreter zu einem Info-Abend in den Kornspeicher ein. Bei kleineren Häppchen, Sprudelwasser und Bierchen brachte er – mitten in der heißen Wahlkampfphase – die Wolgaster Kommunalpolitiker auf den neuesten Stand der Planung und machte deutlich, dass er nach eigenen Angaben das bessere Konzept für dieses Areal in der Tasche hat. Die Stadtvertreter stehen zum Großteil hinter seinen Plänen, doch seitens der Wolgaster Verwaltung wünscht er sich mehr Rückhalt.

Ein Teil der Baufelder aus Richtung Spitzenhörnbucht gesehen Quelle: Büro Raum Visionen

„Wolgast hat Entwicklungspotenzial“

„Die Stadt Wolgast hat für mich von Anfang an ein sehr großes Entwicklungspotenzial gehabt. Aber es gibt Menschen, die können mit dem Begriff nichts anfangen. Für mich ist Wolgast noch eine schlafende Stadt, die zum Leben erweckt werden muss – mit Nachdruck“, betont er. Seiner Meinung nach sei jahrelanger Stillstand tödlich für eine Stadt wie Wolgast. „Es gibt viele Bereiche, an welchen etwas getan werden muss – zum Beispiel die Schlossinsel oder auch die Wilhelmstraße bis zum Fischmarkt. Das sind die Filetstücke, zu welchen die Menschen am ehesten schauen.“

Planungen seit Oktober 2020

Im Oktober 2020 begann für ihn die Planung seines Vorhabens. „Bis August 2021 hatte ich mit einer Tochtergesellschaft der AWO sogar einen Klinikbetreiber an meiner Seite, der dort ein Gebäude entwickeln wollte. Doch die Betreibergesellschaft zog das Engagement in der Stadt zurück, da es von der Verwaltung nicht die zugesicherte Unterstützung gab“, behauptet Reinheckel. In der Klinik sollen nach seinen Worten 80 Arbeitsplätze entstehen. Ganz vom Tisch sei die Arbeiterwohlfahrt mit ihrer Klinik allerdings noch nicht, denn „sie haben zu mir ganz deutlich gesagt, dass das Thema noch mal in Angriff genommen werden kann, wenn es ein Umdenken seitens der Politik in Wolgast gibt.“

Im März stellten wir ein neues Wolgaster Großprojekt für den Bereich vom Fischmarkt bis zur Wilhelmstraße vor. Konzipiert sind hier Wohnhäuser unterschiedlicher Größe sowie eine Klinik. Eine konkrete Entscheidung steht bisher aus. Quelle: Büro Raum Visionen

Boden voll mit vielen Altlasten

Zu dem wegen der dort liegenden Altlasten erforderlichen Bodenaustausch sagt Reinheckel: „Man kann den Boden aus heutiger Sicht nicht ausheben, abtransportieren und neuen Boden anfahren lassen. Das sind mehr als 20 000 Lastwagen-Ladungen und die nächste Sondermüll-Deponie wäre in Schönberg bei Grevesmühlen.“ Es wäre für ihn als Unternehmer ein wirtschaftliches Harakiri, bei den derzeitigen Energiepreisen so viele Lastwagen durchs Land rollen zu lassen. Mit großer Technik würde er den Boden vor Ort sanieren. „Darin befinden sich vor allem noch viele Altlasten aus DDR-Zeiten.“ Entsprechende Bodenproben brachte Reinheckel am Mittwochabend mit.

Jens Reinheckel, Investor und Planer für das Gebiet am Fischmarkt und der Wilhelmstraße Quelle: Hannes Ewert

Klinik für Long-Covid-Patienten

Die Klinik will er als Dualkonzept geplant haben. „Es gibt auf der einen Seite Vater-Mutter-Kind-Kuren und auf der anderen Seite Kuren für Angestellte aus der Pflege. Eine weitere Möglichkeit wäre die Behandlung von Long-Covid-Patienten. Wir haben gesehen, dass es dafür eine hohe Nachfrage gibt“, sagt der Immobilienentwickler.

Einige Vertreter der Wolgaster Kommunalpolitik kamen am Mittwochabend in den Speicher, um sich auf den aktuellen Stand der Planungen zu bringen. Quelle: Hannes Ewert

