Wolgast: Fraktionen fordern Bergemanns Rücktritt

Das Seminar für kirchlichen Dienst in Greifswald, Fachschule für Sozialpädagogik, wurde in den vergangenen 18 Monaten um- und ausgebaut. Das wird am Mittwoch mit einem vielseitigen Programm gefeiert. Zugleich erfolgt der Startschuss für das neue Fort- und Weiterbildungsangebot der Ausbildungsstätte.