Wolgast

Die Theaterbühne auf der Wolgaster Schlossinsel nimmt allmählich Gestalt an. In den Räumen der Zinnowitzer Theaterakademie wird bereits kräftig geprobt für „Ein seltsamer Heiliger oder Ein irrer Duft von Bibernell“, dem diesjährigen Sommerevent in der alten Herzogstadt. Und es treffen sich alle wieder in Trutzlaff, dem kleinen Ort in Mecklenburg: Matti, Dr. Unglaube, Monsignore Aventuro, Pastor Himmelsknecht und die anderen Figuren, die die Zuschauer schon aus dem Stück von 2019 „Ein irrer Duft von frischem Heu“ kennen.

Allerdings hat die Wende 1989 auch dieses Dorf gehörig umgekrempelt: Matti ist Bürgermeister, Dr. Unglaube ist CDU-Mitglied und Agrarreferentin der Landesregierung, Himmelknecht ist natürlich noch im Amt, aber auch Monsignore Aventuro ist wieder da – nach einem Jahr Buße. Und es geht das Gerücht um, dass Graf Eugen von Trutz, der Enkel des ehemaligen Gutsbesitzers, sich bei der Treuhand gemeldet hat. Auch sind die Äcker stillgelegt. Aber von den Feldern weht ein merkwürdiger Duft. So wird die Geschichte ihren Lauf nehmen, nicht ohne Humor und Hintersinn.

Das Plakat für das diesjährige Theaterspektakel auf der Wolgaster Schlossinsel. Quelle: Vorpommersche Landesbühne

Die Vorpommersche Landesbühne bietet echten Fans der Schlossinsel-Festspiele Wolgast, der Usedomer Hafenfestspiele und der Ostseefestspiele in Greifswald und natürlich denen von Rudi Strahl eine Freikarte. Wenn Sie drei Stücke dieses Autoren nennen können, die die Vorpommersche Landesbühne auf diesen Bühnen gespielt hat, dann halten Sie quasi schon eine Freikarte für die jüngste und damit sechste Inszenierung eines Strahl-Stücks in den Händen. Ein Anruf genügt. Und zwar am 6., 13. oder am 20. Juni zwischen 10 und 11 Uhr in der Theaterkasse unter der Tel.-Nr. 0 39 71/2 68 88 00. Den ersten 20 Anrufern ist eine Freikarte für eine Vorstellung zwischen dem 10. und 17. Juli 2019 auf der Schlossinsel in Wolgast sicher.

Am 3. Juli ist in Wolgast Premiere Premiere: „Ein seltsamer Heiliger oder Ein irrer Duft von Bibernell“, Mittwoch, 3. Juli, 19.30 Uhr Schlossinsel Wolgast. Gespielt wird bis zum 24. August, jeweils mittwochs, freitags und samstags, 19.30 Uhr. Karten an der Theaterkasse unter 0 39 71/2 68 88 00.

Martina Krüger