Wolgast: Fünfstellige Summe für Schlepper „Steppke“ im kommenden Jahr

Wolgast

In den städtischen Haushalt von Wolgast für 2021 sollen insgesamt 16 000 Euro für den Schlepper „Steppke“ eingestellt werden. Das wurde mehrheitlich auf der jüngsten Stadtvertretersitzung beschlossen. Das Geld ist gedacht für eventuelle Folgekosten beim Erhalt des Schleppers für das Stadtbild und wurde ebenso von der KfW-Fraktion eingebracht wie der Grundsatzbeschluss zum Schlepper, der das maritime Gefährt vor der Verschrottung bewahrt. Nun muss ein Platz gefunden werden, wo der Schlepper für die Öffentlicheit zugänglich stehen kann.

Ob am Ende die von den Stadtvertretern mehrheitlich festgelegte Summe tatsächlich so im Haushalt verankert werden kann, muss erst nach Aufstellung des kompletten Haushalts für das kommende Jahr die Prüfung durch die Kommunalaufsicht des Landkreises als übergeordneter Behörde zeigen. Da Wolgast nach wie vor einen defizitären Haushalt aufweist, schaut die Kommunalaufsicht immer sehr genau, wofür Gelder in den städtischen Haushalt eingestellt werden.

Von Cornelia Meerkatz