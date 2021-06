Wolgast

Nachdem bereits im vergangenen Jahr die Wolgaster Hafentage wegen der Corona-Pandemie ausfallen mussten, findet die beliebte maritime Veranstaltung auch in diesem Jahr nicht statt. Die Corona-Lockerungen kamen für die Planung einfach zu spät. Aber Stadt und Großmarkt Rostock wollen kurzfristig eine Alternative schaffen: Eine Woche lang wird es in Wolgast am Hafen einen großen Fun-Park (Rummel) geben.

Vom 25. Juni bis zum 4. Juli wird es zehn Tage lang auf 6500 Quadratmetern fröhlich zugehen. 24 Fahrgeschäfte werden aufgebaut – vom Kinderkarussell über Riesenrutsche bis zum Fahrspaß mit Dutzenden Überschlägen und Autoscooter ist alles dabei. Auch Imbiss- und Getränkestände gehören dazu. Geöffnet ist sonntags bis donnerstags von 11 bis 20 Uhr und am Freitag und Sonnabend jeweils von 11 bis 22 Uhr. Der Eintritt ist frei, nur die Fahrgeschäfte kosten extra.

Von Cornelia Meerkatz