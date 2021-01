Wolgast

Für den in Mahlzow beheimateten Andre Lenz bedeutet die Corona-Pandemie besonders in sportlicher Hinsicht mit der Spielpause einen großen Einschnitt. Der zum Vorstand des FC RW Wolgast gehörende Fußballer mit Leidenschaft hat seine Begeisterung längst an seine beim Club spielenden Söhne Carlo (20) und Dario (14) weiter gegeben. So ist auf dem eigenen kleinen Fußballplatz oftmals das Spiel der drei „Männer“ zu sehen.

Neben dem Wolgaster Club gehören Hansa, Dortmund und der FC Liverpool zu den Lieblingsvereinen. Längst ist auch Ehefrau Beate von dieser Leidenschaft angesteckt. Der gelernte Bankkaufmann ist als selbstständiger Finanzberater für die Deutsche Bank tätig.

Da viele Kontakte aus der früheren Tätigkeit in Zinnowitz bestehen, zieht es die Familie oftmals in dieses Ostseebad. Der Sport steht zumeist auch an vorderster Stelle bei Fernsehübertragungen. Gern kochen die Eheleute zusammen, zu besonderen Anlässen kommt auch mal ein leckerer Rehbraten auf den Tisch.

Von Gert Nitzsche