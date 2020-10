Wolgast

Die Stadt Wolgast möchte Ordnung in die Kleingarten-Landschaft bringen und gleichzeitig Bauland für Eigenheime in innenstadtnaher Lage gewinnen. Als Grundlage dafür dient der Entwurf eines Kleingarten-Entwicklungskonzepts, den Barbara Genschow vom Rostocker Büro für Stadt- und Regionalentwicklung Wimes im Auftrag der Stadt angefertigt hat.

2019 hatte Genschow, die für Wolgast das Monitoring für die Stadtentwicklung regelmäßig fortschreibt, die insgesamt 13 Kleingartenanlagen mit einer Gesamtfläche von 565 822 Quadratmetern (ohne Wege) in Wolgast untersucht. Im Ergebnis ihrer Bestandsaufnahme stellte sie fest, dass augenscheinlich 197 (15,2 Prozent) der insgesamt 1294 Parzellen unbewirtschaftet und größtenteils verwildert sind.

Anzeige

Weigler : „Es gibt Missstände, die wir beseitigen wollen.“

Am Donnerstagabend stellte die Planerin den Konzeptentwurf in der Großsporthalle an der Hufelandstraße vor, in der sich die leitenden Vertreter der Gartensparten und die Stadtvertreter eingefunden hatten. „Jeder, der in Wolgast einen Kleingarten bewirtschaften möchte, soll dies auch in Zukunft tun können. Aber es gibt Missstände, die wir beseitigen wollen“, betonte eingangs Bürgermeister Stefan Weigler, der zudem einräumte, dass „wir als Stadt 30 Jahre lang geschlampt haben“, indem man keine regelmäßigen Kontrollen etwa mit Blick auf die kleingärtnerische Nutzung der Parzellen durchgeführt habe.

Barbara Genschow vom Rostocker Planungsbüro Wimes stellte am Donnerstagabend das Entwicklungskonzept für die Wolgaster Kleingärten vor. Rechts im Bild Bürgermeister Stefan Weigler. Quelle: Tom Schröter

Barbara Genschow stellte die jeweilige Situation in den Gartensparten nacheinander vor. Im Ergebnis folgten Empfehlungen für den Umgang mit den einzelnen Sparten in den kommenden 15 Jahren. Im Falle der Anlagen „Am Paschenberg“, „ Fritz Reuter“ und „An der Heinrich-Heine-Straße“ wird deren schrittweise Auflösung und eine Umwidmung in Bauland empfohlen. Eine teilweise Umwidmung für andere Nutzungen wird auch für die Sparten „ Belvedere“ und „ Waldeck“ vorgeschlagen.

Für die Anlagen „Dreilindengrund“, „An der Peene“ und „Tannenkamp“ wird zu einer Umwidmung in Wochenendhausgebiete geraten. Der Bestandserhalt wird für die Kleingartensparten „Waldessaum“, „Am Ziesa Berg“, „Sonnenhang“, „An der Mühle“ und „Sonnenidyll“ in Mahlzow empfohlen.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand.

Zusammenarbeit mit Kreisverband angemahnt

Bei einigen Spartenvertretern sorgten die Konzeptempfehlungen für Diskussionsstoff. Steffen Zoll, Schatzmeister des Kreisverbandes der Gartenfreunde Ostvorpommern, wies darauf hin, dass der Kreisverband der „Generalpächter“ der Kleingärten sei, und warf Genschow vor, die Begehung vorgenommen zu haben, ohne die Vorstände zu beteiligen. „Ich möchte, dass künftig eng mit dem Kreisverband zusammengearbeitet wird“, so Zoll. Genschow konterte, dass bewusst ein unabhängiges Gutachten erstellt werden sollte, um eine Handlungsgrundlage zu haben.

Gerhard Wiemer, Vorsitzender des Kreisverbandes, schlug vor, einen Kleingartenausschuss in Wolgast zu bilden, in dem Vertreter der Sparten und der Stadt zusammenarbeiten, was Bürgermeister Weigler befürwortete. „Im November wollen wir die Gespräche mit allen Vereinsvorständen führen“, sagte Weigler, der mehrfach darauf hinwies, dass die Stadt die hohe Nachfrage nach Wohnbauflächen aktuell nicht befriedigen könne, so dass solvente Familien ins Umland ziehen.

Rückart : „Stadt kam ihrer Kontrollpflicht nicht nach.“

Auch das Verbandsehrenmitglied Gerhard Rückart meldete sich zu Wort. „Der Zustand der Kleingärten hat sich nach der Wende vollständig verändert, was durch die Stadt begünstigt wurde“, unterstrich der 82-Jährige. Rückart warf der Verwaltung vor, ihrer Kontrollpflicht in den Sparten nicht nachgekommen zu sein. So sei zum Beispiel turnusmäßig zu prüfen, ob die Gärten gemäß gesetzlicher Regelungen genutzt werden. Auch Nachkontrollen seien vorzunehmen. Die Vereinsvorstände seien mit dieser Arbeit überfordert, insbesondere auch, wenn Parzelleninhaber aus der Region fortziehen und ihren Garten samt Laube sich selbst überlassen. Rückart: „Die ehrenamtlich Tätigen sind nicht in der Lage, irgendetwas durchzusetzen.“

Das 68 Seiten umfassende Kleingarten-Entwicklungskonzept ist seit Freitag auf der Internetseite der Stadt Wolgast für jedermann einsehbar.

Von Tom Schröter