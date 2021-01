Wolgast: Geldtransporter kracht in Gegenverkehr

Wolgast

Die Kreuzung am Platz der Jugend in Wolgast war am Montagnachmittag für gut eine Stunde nur halbseitig befahrbar, weil ein Geldtransporter die Vorfahrt missachtete und in den Gegenverkehr gekracht war. Bei dem Zusammenstoß wurde eine Person verletzt. Laut Polizei ereignete sich der Unfall gegen 16.20 Uhr.

Der Fahrer des Transporters der Sicherheitsfirma fuhr auf der Chausseestraße und wollte bei grüner Ampel nach links in die Bahnhofstraße abbiegen. Dabei kollidierte er mit einem entgegenkommenden Pkw Dacia. Dessen Fahrer habe nach dem Zusammenstoß über Schmerzen in der Brust geklagt und sei deshalb in die Klinik gebracht worden. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf rund 13 000 Euro geschätzt.

Von Henrik Nitzsche/ Tilo Wallrodt