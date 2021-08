Wolgast

Die auf dem nördlichen Teil der Wolgaster Schlossinsel geplanten Investitionen stellen den Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Festland-Wolgast vor enorme Herausforderungen. Im August vorigen Jahres hatte die Stadtvertretung mit ihrem Beschluss über den Bebauungsplan „Nördliche Schlossinsel“ die Weichen für die Umsetzung der umfangreichen Planungen gestellt. Bestandteile des inzwischen aktualisierten Projektes der Projekt Ostsee GmbH & Co. KG sind ein Hotel, Wohnungen und Ferienwohnungen, Gastronomie mit Zugang zum Wasser, Gewerbe und ein Parkhaus mit einer Schwimmhalle, die nach neustem Stand über mehrere 25-Meter-Bahnen verfügen soll.

„Der Vorhabenträger hat, was die Trinkwasserversorgung und die Abwasserentsorgung angeht, Mengenbedarfe angemeldet, die von den ursprünglichen Planungen deutlich abweichen“, berichtet Christian Zschiesche, Technischer Geschäftsführer des Zweckverbandes. Um insbesondere den Betrieb der Schwimmhalle abzusichern, sei im Rahmen der äußeren Erschließung die vorhandene Infrastruktur zu ertüchtigen.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Konkret sei der Neubau zweier entsprechend dimensionierter Dükerleitungen für Trinkwasser und Abwasser zur nördlichen Schlossinsel notwendig. Diese müssten im Bereich der Amazonenbrücke unter dem Schlossgraben und der Hafenstraße hindurch geführt und in das bestehende Leitungsnetz am Fischmarkt eingebunden werden. „Auch das auf der Schlossinsel befindliche Abwasserpumpwerk reicht für die künftig zu fördernden Mengen nicht aus“, betont Zschiesche. Hier sei ebenfalls ein Neubau mit leistungsfähigerer Technik erforderlich. Für die innere Erschließung des insgesamt 26.600 Quadratmeter großen Areals sei hingegen der Investor zuständig.

Arbeiten in der Sandbergstraße machen Fortschritte

Deutliche Fortschritte haben unterdessen die im Januar dieses Jahres gestarteten Tiefbauarbeiten im ersten Bauabschnitt in der Sandbergstraße gemacht. Zwischenzeitlich ging man sogar davon aus, die Verlegung der neuen Trink-, Schmutz- und Niederschlagswasserleitungen samt der dazugehörigen Hausanschlüsse sowie weiterer Medien könnte schon zum Jahresende abgeschlossen werden. Doch ein im Bautrupp aufgetretener Corona-Fall sowie Materialengpässe sorgten dafür, dass nun der anfängliche Zeitplan wieder gilt, der die Fertigstellung des ersten Bauabschnitts im März 2022 vorsieht. Zschiesche führte aber ins Feld, dass auch diese Prognose auf der Annahme beruht, dass der Winter mild ausfällt.

Die Bauarbeiten in der Wolgaster Sandbergstraße sollen voraussichtlich Ende März des kommenden Jahres abgeschlossen sein. Das Bild zeigt Kanalbauer Erik Kell (l.) und Baumaschinist Andreas Barysch von der Firma Strabag bei der Arbeit. Quelle: Tom Schröter

Im zweiten Bauabschnitt wird sich der Bautrupp der Firma Strabag ab nächstem Jahr durch die Sandbergstraße von der Ecke Berliner Straße entlang des Scheunenplatzes bis zum Pumpenplatz arbeiten. Auch hier sind sämtliche Ver- und Entsorgungsleitungen zu erneuern, bevor ebenfalls die Straßen und Wege asphaltiert bzw. gepflastert werden. „Auf dem Sandbergplatz werden mehrere Bäume gepflanzt“, teilt Bürgermeister Stefan Weigler (CDU) mit. „Die Garagen im oberen Bereich des Platzes werden abgerissen, am großen Baum wird ein Spielplatz entstehen und eine Wertstoffstation mit Unterflur-Behältern wird auf dem Platz eingerichtet.“

Derzeit in Vorbereitung ist ebenfalls der Neubau von Trinkwasser-, Schmutzwasser und Regenwasserleitungen unterhalb der Puschkinstraße entlang der Hausaufgänge 15 bis 24. Und: Wenn ab Mitte September die Straße Am Speicher neu ausgebaut wird, will der Zweckverband im gleichen Zuge die Leitungen für Niederschlagswasser erneuern. Weiter gearbeitet wird gegenwärtig an der neuen Schmutzwasserleitung vom Inselnorden aufs Festland. Auf knapp 16 Kilometer Länge müssen Rohre verlegt werden, damit ab 2022 das Abwasser von Peenemünde über Karlshagen durch den 779 Meter langen Peenestrom-Düker schließlich bis zur Wolgaster Kläranlage an der Netzebander Straße gepumpt werden kann.

Wolgaster Kläranlage hat noch Reserven

„Die Kläranlage wurde seinerzeit für 40.000 Einwohnergleichwerte gebaut und ist aktuell zu etwa 75 Prozent ausgelastet“, berichtet der Technische Verbandschef Zschiesche. Da die Anlage in den zurückliegenden Jahren technisch aufgerüstet worden sei und somit effektiver arbeite – Zschiesche nannte unter anderem die frachtabhängige Steuerung und eine verbesserte Belüftung in den Belebungsbecken – verfüge das Klärwerk inzwischen über zusätzliche Reserven.

Christian Zschiesche, Technischer Geschäftsführer des Zweckverbandes Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Festland-Wolgast. Quelle: Tom Schröter

Für den seit Längerem geplanten Ersatzbau für die auf dem Gelände der Kläranlage befindliche Windkraftanlage war nach erteilter Baugenehmigung ein Prüfstatiker einzuschalten, der laut Zschiesche das Fundament neu dimensionierte. Die neue Windkraftanlage habe, ebenso wie ihr Vorgänger, eine Nabenhöhe von 30 Metern. Sie verfügt jedoch über eine Nennleistung von 250 Kilowatt (bisher 150 Kilowatt) und solle später mindestens 60 Prozent des von der Kläranlage benötigten Strombedarfs decken.

Von Tom Schröter