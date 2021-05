Wolgast

Am Dienstag wurde in Wolgast das erste Objekt des vom Land geförderten Glasfaser-ausbau-Gebietes „VG28_05“ offiziell in Betrieb genommen. Dabei handelte es sich konkret um die Regionale Schule mit Grundschule an der Heberleinstraße, wo Schulleiterin Roswitha Fennert mit einem symbolischen Knopfdruck die Breitband-Datenleitung zuschaltete.

Bisher verfügte die Schule lediglich über einen DSL-Anschluss mit einer Leistung von bis zu 20 Mbit pro Sekunde. „Bei Videokonferenzen dauerte es oft ewig, bis die Datenübertragung für alle Kollegen funktionierte“, schildert die Schulleiterin. „Das neue Glasfaserkabel kann ein Datenvolumen von bis zu 1000 Mbit pro Sekunde übertragen, was die Nutzungsmöglichkeiten erheblich verbessert“, erklärt Frank Plückhahn, Geschäftsführer der Wolgaster AEP Plückhahn Netze GmbH.

62 Kilometer Glasfaserkabel werden verlegt

AEP nimmt im Auftrag des Landkreises Vorpommern-Greifswald seit Anfang 2020 den geförderten Netzausbau im Wolgaster Stadtgebiet vor. Laut Plückhahn profitieren insgesamt 371 Haushalte in Wolgast und in den Ortsteilen sowie in den Gewerbegebieten Fuchsberg, Poppelberg und Südhafen von dem Förderprogramm. Die übrigen Haushalte von Wolgast verfügen bereits länger über Breitbandkabel-Anschlüsse mit Bandbreiten von bis zu 400 Mbit pro Sekunde.

„Insgesamt werden 62 Kilometer Glasfaserkabel verlegt, 54 Kabelverteilschränke aufgestellt und 38 Kabelschächte eingerichtet. Die Gesamtinvestitionen belaufen sich auf rund 3,4 Millionen Euro. Das Bauende ist für Dezember 2021 vorgesehen“, informiert Plückhahn, der für Juni die Inbetriebnahme des nächsten Teilnetzes im Ortsteil Pritzier in Aussicht stellt.

Weitere Mittel aus dem Digitalpakt erwünscht

Für die Heberlein-Schule, die sich im Rahmen des corona-bedingten Distanzunterrichts der Lernplattform „itslearning“ bedient, bietet die Versorgung mit schnellem Internet auch die Chance, die Ausstattung mit digitaler Technik weiter zu verbessern. „Über das Corona-Sofortprogramm haben wir 36 Laptops erhalten“, berichtet Leiterin Roswitha Fennert. Das pünktlich zur Freischaltung des Glasfasernetzes fertiggestellte Medienbildungskonzept der Schule bildet die Grundlage, auch Fördermittel aus dem Digitalpakt des Bundes einzuwerben.

„Unsere Wunschliste ist lang“, sagt die Schulleiterin. Darin enthalten seien zum Beispiel die Einrichtung weiterer LAN- und WLAN-Zugänge, die Ausstattung der Klassenräume mit Computer-Beamer-Kombination, die Anschaffung weiterer digitaler Tafeln, sogenannter Starboards, sowie zusätzlicher digitaler Endgeräte in Form von Laptops und I-Pads für die aktuell insgesamt 407 Schüler.

Von Tom Schröter