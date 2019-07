Wolgast

Am Mittwochabend hat sich die politische Führung des Amtes Am Peenestrom nach den jüngsten Kommunalwahlen neu formiert: Die zwölf anwesenden von insgesamt 13 Mitgliedern des Amtsausschusses wählten für die nächsten fünf Jahre Fred Gransow mehrheitlich zum Amtsvorsteher. Der Lassaner Bürgermeister, der die Funktion schon in der vergangenen Legislaturperiode innehatte, setzte sich mit sieben zu fünf Stimmen gegen seinen Mitbewerber Jürgen Steinbiß durch, Bürgermeister der Gemeinde Sauzin.

Als Gransows Stellvertreter fungieren künftig Hans-Joachim Wussow, Bürgermeister der Gemeinde Krummin, und Hans-Jörg Knuth aus dem Wolgaster Ortsteil Hohendorf. Gransow, der sich über seine Wiederwahl freute, betonte, dass er „keinen Wert auf Parteigeplänkel“ lege und stattdessen auf eine gemeinsame Arbeit zum Wohle des Amtes setze.

Das Amt Am Peenestrom umfasst die Kommunen Wolgast, Lütow, Sauzin, Krummin, Zemitz, Lassan und Buggenhagen. Die Einwohnerzahl beträgt laut Einwohnermeldeamt insgesamt 15549 Personen (Stand per 31. Dezember 2018). Allein auf die Stadt Wolgast mit ihren Ortsteilen Hohendorf und Buddenhagen entfallen 12028 Einwohner.

Zusätzliches Geld für Kinderbetreuung

Der Amtsausschuss hat am Mittwoch zudem beschlossen, auch in diesem Jahr vom Land MV zur Verfügung gestellte zusätzliche Mittel für die Kindertagesbetreuung im Amtsbereich in Höhe von 29370 Euro zu verteilen. Demnach sollen jede Kita 1000 und jede Tagespflegestelle 150 Euro erhalten. „Der verbleibende Anteil wird entsprechend der Kapazitäten auf die einzelnen Einrichtungen und Tagespflegestellen verteilt“, heißt es in dem Beschluss. Das Geld soll zur Verbesserung der Kindertagesbetreuung dienen.

Tom Schröter