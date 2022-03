Wolgast

Obwohl Anja Müller erst seit fünf Jahren in Wolgast ihre Korbflechterei betreibt, ist sie in der Stadt und darüber hinaus längst ebenso bekannt wie gefragt. Mit ihrer besonderen, selten gewordenen Handwerkskunst bereichert sie regelmäßig Märkte, Hoffeste und den praktischen Schulunterricht mit Mitmachangeboten und Vorführungen an vielen Orten in Vorpommern.

Jetzt ist die Inhaberin von „Verflochtenes“ noch viel flexibler aufgestellt als bisher. Über das Förderprogramm Leader der Europäischen Union legte sich die 50-jährige Handarbeiterin einen VW-Lieferwagen zu. Dank des funkelnagelneuen, speziell ausgestatteten Transporters kann sie ihr traditionelles Gewerbe nun in vollem Umfang ortsunabhängig unters Volk bringen.

„Ein großer Dank gilt Berit Müller vom Leader-Regionalmanagement, die mich bei meinem Antrag stark unterstützt hat“, berichtet Anja Müller. 56 000 Euro hat das Auto gekostet – inklusive der eingebauten Regale, einer Markise und einer Rampe, über die auch Rollstuhlfahrer die mobile Flechtstube erreichen können. „Die Mehrwertsteuer und zehn Prozent des Netto-Preises musste ich selbst zahlen, die übrige Summe wurde gefördert“, erklärt die Peenestädterin.

Offizielle Präsentation am Ostersonnabend in Wolgast

Seinen offiziell ersten großen Auftritt hat das neue Flechtmobil am Ostersonnabend, den 16. April. „Dann möchte ich mich und mein Projekt von 12 bis 17 Uhr am Fischmarkt öffentlich vorstellen – mit Pavillon, Klappmöbeln, meinem Naturmaterial und allerlei Werkzeug“, verkündet Anja Müller. Kinder, Familien und Interessierte haben so die Möglichkeit, das alte Handwerk auf vier neuen Rädern zu erkunden und das Korbflechten selbst auszuprobieren: „Dabei möchte ich die regional typischen Flechtmaterialien und meine vielseitige Tätigkeit zeigen. Passend zum Osterfest können bunte Körbchen geflochten werden.“

Der 14-jährige Praktikant Christoph Berge lernt zurzeit bei Anja Müller das Abc des Flechtens und erweist sich hierbei als ein ausdauernder Handwerkslehrling. Quelle: Tom Schröter

Eingeladen sind auch Mitarbeiter aus der Kinder- und Jugendarbeit, die auf der Suche nach interessanten, geeigneten Schulprojekten sind. Bereits jetzt fordert Anja Müller mit ihrem Handwerksmetier Kinder und Jugendliche aus der Region im Projektunterricht regelmäßig heraus, sich praktisch auszutesten und mit den eigenen Händen ein funktionales Produkt herzustellen. „In den Grundschulen an der Wolgaster Baustraße und in Kemnitz gebe ich jeweils wöchentlich eine Stunde Unterricht im Korbflechten“, erzählt sie. Mit ihren Offerten lehrt sie ihre Schützlinge den achtsamen Umgang mit Naturstoffen und die Wertschätzung für manuell Fabriziertes.

Mobil kann notfalls sogar Schlafstätte sein

Zudem ist die Liste der nächsten Projekttage mit ihrer Beteiligung lang: Am 20. März zum Beispiel führt die gelernte Bankkauffrau Besucher eines Umweltbüros in Eberswalde in das Flechten mit Weidenrückschnitt ein. Einen Tag später ist sie beim Projekttag in der Schule in Usedom zu Gast. Am 4. April geht es zum Osterprojekt zur Karl-Krull-Schule nach Greifswald und vom 5. bis 7. April zu den Seminartagen der Jugendberufshilfe nach Stralsund. „Mehrtägige Veranstaltungen sind dank meines neuen Flechtmobils auch kein Problem mehr“, sagt die passionierte Camperin. „Der Fußboden des Transporters ist so ausgeführt, dass ich sogar im Auto schlafen kann; ein Schiebefenster im Dach sorgt für Frischluftzufuhr.“

Die Werkstatt „Verflochtenes“ der rührigen Handwerksfrau befindet sich in der Schusterstraße 27, wo sie auch einen Laden mit mannigfaltigen Kaufartikeln aus dem heimischen Flechtstudio eingerichtet hat. Aktuell schnuppert hier Christoph Berge aus Bauer-Wehrland als Praktikant Werkstattluft. „Die Arbeit macht mir Spaß. Außerdem kann man sich mit Frau Müller gut unterhalten und mit den beiden Katzen Mietzi und Blacky spielen“, erklärt der 14-Jährige, der in Greifswald in die Montessori-Schule geht.

„Nach Corona läuft jetzt mein Kurs-Betrieb auch wieder an“, informiert Anja Müller weiter. „Im Frühjahr hatte ich die ersten Familien wieder zum Seminar bei mir.“ Verstärkt soll es ab Herbst in Wolgast wieder Flechtkurse – auch generationsübergreifend – geben. Denn im Sommer wird Anja Müller vorrangig mit ihrem neuen Flitzer unterwegs sein, um pommersches Kulturgut zu den Leuten zu bringen.

Von Tom Schröter