Die Kreuzung Tannenkampweg/Greifswalder Straße in Wolgast war am Freitagabend Schauplatz eines folgenschweren Verkehrsunfalls. Dabei kamen sich eine Harley Davidson und ein mit zwei Anhängern versehener Traktor ins Gehege. Bei dem Versuch auszuweichen kippte der Traktor um.

Wolgast: Harley-Fahrer rast in Traktor-Gespann – mehr als 100 000 Euro Schaden

