Wolgast

In der Wolgaster Robert-Koch-Straße wurde in der Zeit von Montagnachmittag 16 Uhr bis Dienstagmorgen 9.30 Uhr die Heckscheibe eines Fiat Punto mit polnischem Kennzeichen eingeworfen. Ein Dacia, welches in der Nähe befindlichen Makarenkostraße parkte, wurde ebenfalls angegriffen. An dem Fahrzeug mit Brandenburger Kennzeichen wurden im gleichen Tatzeitraum die Reifen zerstochen. Die Polizei geht nach bisherigen Erkenntnissen von persönlichen Streitigkeiten aus.

Von Hannes Ewert