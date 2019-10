Wolgast: Hegering plant Familienpflanztag am Ziesaberg

Wolgast

Einen Familienpflanztag veranstaltet der Hegering Kröslin am 2. November in Wolgast. Auf einem bereits gemähten Wiesenstreifen oberhalb des Fliegerhangs am Ziesaberg soll an diesem Tag ab 8 Uhr eine 80 Meter lange und zehn Meter breite Wildschutzhecke angelegt werden, teilt Jäger Torsten Keller mit.

„Die Fläche wird durch die Stadt bereitgestellt. Die 2000 Pflanzen und 30 Obstbäume, die gepflanzt werden sollen, stellen der Landesjagdverband, der Kreisjagdverband und der Hegering zur Verfügung“, so Keller. Der Hegering, ein Zusammenschluss von Jägern und Naturfreunden aus unserer Region, ruft alle interessierten Bürger mit ihren Familien auf, sich an der Gemeinschaftsaktion zu beteiligen. Treffpunkt ist der nahe Eingang zur Gartensparte „ Waldeck“.

„Insgesamt sollen an dem Standort drei große Hecken und eine Streuobstwiese entstehen“, erklärt Torsten Keller. „Die erste Hecke wollen wir am 2. November pflanzen. Dabei kommen unter anderem Kreuzdorn, Sanddorn und Büschelrosen sowie Pflanzen zum Einsatz, die Bienen und anderen Insekten als Nahrungsquelle dienen.“ Ziel sei es, einerseits Rückzugsmöglichkeiten für Wildtiere zu schaffe und andererseits etwas gegen das Insektensterben zu tun.

Die Anfahrt zur Pflanzstelle erfolgt über die Bundesstraße 111 und die Abfahrt hinter dem Wolgaster Feuerwehrgerätehaus („Lawinscher Hof“). „Gerne können Pflanzen und Bäume, die nicht mehr benötigt und verpflanzt werden können, mitgebracht werden“, informiert der Jäger weiter. Und: Unbedingt sind Spaten mitzubringen! Die Verpflegung der Helfer übernimmt der Hegering. Anmeldungen nimmt Torsten Keller ab sofort unter Telefon 01 62/6 17 06 43 entgegen.

Von Tom Schröter