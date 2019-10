Wolgast

Das Vorhaben, am Wolgaster Fischmarkt am Ufer der Spitzenhörnbucht einen Wohnpark für Senioren zu errichten, bleibt umstritten. Zumindest im Bauausschuss, der sich am Donnerstag nochmals mit den Plänen beschäftigte, hielten sich die Für- und Gegen-Stimmen am Ende die Waage. „Wir können also keine Empfehlung an d...