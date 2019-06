Wolgast

Ein Filmabend und ein Beratungstag in der kommenden Woche im Postel in Wolgast sollen dazu beitragen, unternehmerische Initiative und Gründungsmut im ländlichen Raum zu befördern. Dabei wollen die Wirtschaftsfördergesellschaft Vorpommern mbH, die Witeno GmbH und ihre Partner regionale Macher aus Wolgast und Umgebung vorstellen. Parallel dazu soll es konkrete Hilfestellung für all jene geben, die den Schritt ins Unternehmertum wagen wollen oder bereits gestartet sind.

Am Filmabend am 24. Juni ab 19.30 Uhr werden Anfang Juni aufgezeichnete Porträts von Machern aus unserer Region gezeigt, die den Schritt in die wirtschaftliche Selbständigkeit gewagt haben oder sich anderweitig engagieren. Sie erzählen von Motivation, von Hürden und Erfolgen. Danach ist die NDR-Nordstory „Im Wendland – mit Träumen und Tatendrang“ zu sehen.

Im zweiten Veranstaltungsteil am 26. Juni stehen von 15 bis 18 Uhr stehen Wirtschaftsförderer unter anderem von der IHK Neubrandenburg für das östliche MV und der Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern für unterschiedliche Themenbereiche rund um die Unternehmensgründung bereit. Es geht zum Beispiel um Gründungsideen, Wachstumskurs, Fördermittel und Unternehmensnachfolge.

Die Teilnahme ist jeweils kostenfrei. Voranmeldung für den Beratungstag und weitere Informationen unter: gruenden@witeno.de oder Tel. 0 38 34/55 01 06.

Tom Schröter