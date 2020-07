Wolgast: Hilflose Frau durch Feuerwehr aus Wohnung befreit

Wolgast

Rettungseinsatz für die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Wolgast: Am Samstagabend benötigte eine Bewohnerin in der Dr.-Theodor-Neubauer-Straße idringend Hilfe. Die Wohnungseingangstür konnte sie aber nicht selbstständig öffnen. Die Rettungskräfte der Freiwilligen Feuerwehr Wolgast verschafften sich mit einer Steckleiter über ein Fenster Zutritt zur Wohnung. Nach dem die Frau ärztlich versorgt worden war, unterstützten die Feuerwehrmänner den Rettungsdienst, um die Frau aus ihrer Wohnung in den Rettungswagen zu transportieren. Sie kam anschließend in ein Krankenhaus.

Von Tilo Wallrodt