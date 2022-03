Wolgast

Auf der Bundesstraße 111 in Wolgast-Mahlzow hat sich in Höhe der HEM-Tankstelle am Mittwoch ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein 85-jähriger Mann starb. Nach Informationen eines Sprechers des Landkreises Vorpommern-Greifswald kam es gegen 10.15 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Traktor mit Frontlader. Zum Zeitpunkt des Unfalls herrschte normaler Verkehr auf der Bundesstraße 111.

Die B 111 war mehr als drei Stunden komplett gesperrt. Vor Ort waren neben den Rettungskräften von Polizei auch die Wolgaster Feuerwehr und weitere Wehren der Umgebung sowie zunächst mehrere Krankenwagen, die dann allerdings doch nicht benötigt wurden.

Video: Drama auf der B 111 – 85-Jähriger stirbt bei Unfall

Mann gerät mit Auto in den Gegenverkehr

Wie die Polizei nach ersten Ermittlungen mitteilte, sei der 85-jährige Fahrer mit seinem Toyota von Wolgast auf die Insel Usedom unterwegs gewesen. Im Wolgaster Ortsteil Mahlzow, circa 100 Meter vor der Einfahrt zur dortigen HEM-Tankstelle, geriet der Mann dann aus noch ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem ihm entgegenkommenden Traktor, an dessen Steuer ein 50-jähriger Fahrzeugführer saß.

Bildergalerie: So sah es an der Unfallstelle in Wolgast-Mahlzow bei der Bergung aus

Zur Galerie Ein 85 Jahre alter Autofahrer ist am Mittwoch bei einem Unfall auf der Bundesstraße 111 in Wolgast-Mahlzow ums Leben gekommen, als sein Wagen mit einem entgegenkommenden Traktor frontal zusammenstieß.

Der Traktor war mit Frontlader unterwegs, der zum Unfallzeitpunkt herabgelassen war, an dem sich aber kein Anbauteil befand. Landwirte befestigen an solchen Ladevorrichtungen beispielsweise eine Palettengabel oder Dunggabel, ein Ballentransportgerät oder eine Ballenzange oder aber eine Silageschaufel, um damit Futter auf- oder abzuladen. Während der Unfallaufnahme wurde der Traktorfahrer durch die Polizei aufgefordert, den Frontlader einmal hochzufahren, damit Kripo und Dekra Begutachtungen am Traktor vornehmen konnten.

Polizeisprecher Ben Tuschy sagte zum Unfall: „In Folge der Kollision wurde der Toyota-Fahrer in seinem Pkw eingeklemmt, er verstarb noch an der Unfallstelle und konnte durch die eingesetzten Rettungskräfte der Freiwilligen Feuerwehr Wolgast nur noch tot aus seinem Fahrzeug geborgen werden.“ Der Fahrer des Traktors sei bei dem Zusammenstoß beider Fahrzeuge unverletzt geblieben. Er konnte später nach der Unfallaufnahme sein Gefährt eigenständig vom Unfallort wegfahren.

Lange Rückstaus in Wolgast und auf Usedom

Aufgrund der Sperrung kam es zu langen Rückstaus durch Wolgast in Richtung Insel Usedom und von der Insel in Richtung Zinnowitz. Viele Verkehrsteilnehmer in Richtung Insel umfuhren den Bereich über Neeberg-Krummin bzw. umgekehrt. Die Polizei bat während der Unfallaufnahme alle Verkehrsteilnehmer, den Bereich weiträumig zu umfahren und die südliche Zufahrt zur Insel Usedom über die B 110 bei Anklam und die Zecheriner Brücke zu nutzen.

Die Bundesstraße 111 gehört zu den meistgenutzten Straßen in Mecklenburg-Vorpommern. Besonders seit den stark gestiegenen Kraftstoffpreisen nutzen viele die B 111, um über den Grenzübergang Ahlbeck nach Polen zu gelangen und dort zu tanken. Die Verkehrsteilnehmer reagierten aber allesamt trotz der langen Staus besonnen – während die einen die Unfallstelle umfuhren, harrten andere geduldig aus.

Noch keine Erkenntnis zur Unfallursache

Bei dem tragischen Verkehrsunfall entstand laut Polizei ein Gesamtschaden von circa 10 000 Euro. Das Fahrzeug des Verstorbenen wurde bei dem Zusammenstoß stark beschädigt. Praktisch war kein Motorraum mehr vorhanden, weil der Toyota (ein Kleinwagen) direkt in den Frontlader gefahren ist. In diesem Bereich der B 111 sind 60 km/h erlaubt und Traktoren sind Kraftmaschinen. Das Auto musste von der Unfallstelle geborgen werden – deshalb dauerte die Vollsperrung so lange.

Zur Unfallursache gibt es noch keine Erkenntnisse seitens der Kripo. Denkbar sind verschiedene Szenarien: Der Fahrer könnte gesundheitliche Probleme bekommen haben, abgelenkt oder auch übermüdet gewesen sein. Die eingesetzte Dekra hat umfangreiche Untersuchungen durchgeführt.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Einsatzkräfte der Wolgaster Feuerwehr säuberten nach Beendigung der Unfallaufnahme die Bundesstraße. Gegen 13.15 Uhr am Mittwoch wurde die B 111 dann in beide Richtungen wieder für den Verkehr freigegeben.

Von Cornelia Meerkatz